Máxima tensión: Israel comienza a evacuar población de 24 localidades cercanas a Gaza

El Ejército publicó una lista de esas 24 localidades, todas ubicadas en los alrededores de Gaza. Estas son Nahal Oz, Nir Am, Mefalsim, Kfar Aza, Gevim, Or Haner, Ivim, Netiv HaAsara, Yad Mordechai, Karmia, Zikim, Kerem Shalom, Kisufim, Holit, Sufa, Nirim, Nir Oz, Ein Hashlosha, Nir Yitzhack, Be'eri, Magen, Re'im, Sa'ad and Alumim.

"Las comunidades adyacentes a la valla de seguridad están siendo evacuadas actualmente y, según la evaluación de la situación, se pidió a los civiles que evacuaran sus hogares", informó un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Varias de estas comunidades fueron liberadas por las tropas israelíes en las últimas horas tras haber sido total o parcialmente ocupadas por milicianos de Hamás que se infiltraron durante el ataque sorpresa de este sábado, que desencadenó una sangrienta guerra en la zona.