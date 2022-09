El megaproyecto de vivienda entregado a medias y a punto de fracasar en Bucaramanga

Tras varios meses de proceso licitatorio, el cual cerró con único oferente, el Invisbu conformó en abril del 2019 la Unión Temporal Bucaramanga AM, conformada por Víctor Fernando Ramírez Gasca, (50%) y la Constructora Valu Ltda (50%), firma representada por Mario Fernando Vargas Salcedo, con el fin de desarrollar el ambicioso proyecto habitacional VIP, apalancado por el programa ‘Mi Casa Ya’ del Ministerio de Vivienda, en el cual los hogares beneficiados con ingresos inferiores a 4 salarios mínimos ($4’000.000), obtenían un subsidio de $30 millones o de $20 millones (dependiendo de sus ingresos), para comprar su vivienda.

Al borde del siniestro

Así mismo, en agosto del 2019, el Invisbu celebró junto con la Secretaría de Infraestructura municipal un convenio para la construcción de redes eléctricas de alumbrado público por valor de $250 millones, sin embargo, cuatro meses después el convenio fue suspendido y no volvió a ser reiniciado.

Dicho contrato comenzó costando inicialmente $2.076 millones y ya ha recibido adiciones por $685 millones. Aún no ha sido liquidado y se encuentra sin registro de avance en las obras desde noviembre del 2020 en el sistema Secop.

Aunque el contrato estaba previsto para ser ejecutado en nueve meses, es decir las viviendas debían estar totalmente construidas en diciembre del 2019, hoy, tres años y medio después de la firma del contrato, la Constructora Valu, integrante de la Unión Temporal Bucaramanga AM, solo ha entregado 120 de las 300 viviendas, mientras el proyecto está a punto de convertirse en un ‘elefante blanco’, por la falta de servicios básicos para sus habitantes como alumbrado público, alcantarillado y recolección de basuras.

Sin alcantarillado

A pesar de los evidentes incumplimientos de Building SAS para construir las redes del Norte Club Tiburones II, no hay registros de reparos por parte del interventor de la obra.

Pero las inversiones del Invisbu en el Club Tiburones II no terminaron ahí, en mayo del 2019 la entidad celebró el contrato 064 del 2019 con la firma constructora Building SAS, representada legalmente por los hermanos Óscar Mauricio y Nathalia Paola Butrón Gélvez, con el objeto de construir las redes de alcantarillado sanitario y pluvial del proyecto de vivienda de interés social Norte Club Tiburones, contrato que inició costando $ 1.949 millones, con un plazo de ejecución de seis meses.

El pasado de Butrón

De hecho, en octubre de 2010, Building SAS compró por 1.300 millones de pesos un predio en el Parque La Arboleda de Girón, hasta ese entonces una zona de reserva ambiental. Solo 45 días después el Concejo de Girón aprobó de manera exprés el reajuste al Plan de Ordenamiento Territorial, POT, cambiando el uso del suelo y ese predio comprado por Building dejó de ser un corazón verde para convertirse en otro terreno más para urbanizar. El precio del metro cuadrado se multiplicó y poco después la empresa de Butrón negoció el predio con una firma vinculada a la constructora HG, (propiedad del hoy senador Rodolfo Hernández) y otro particular, por un valor superior a 3.600 millones de pesos. Es decir, la compañía de Butrón ganó 2.300 millones de pesos en tiempo récord.

En Bucaramanga, Floridablanca y Girón, Valu llegó como único oferente para desarrollar los proyectos de vivienda VIP y VIS en esos municipios.

A pesar de los antecedentes y el incumplimiento de Building SAS, la administración del hoy alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, a través del Invisbu suscribió el pasado mes de julio un contrato con la controvertida empresa constructora, por valor de $4.707 millones, para un mejoramiento urbano y rural, en el marco de los 400 años del municipio, obras que deben ser ejecutadas en seis meses, es decir estar listas el 28 de diciembre de este año, sin embargo, la Unidad Investigativa de Vanguardia no encontró registro de avance del proyecto en la plataforma Secop.

Junto a Building SAS, también actuó el hoy contralor Anaya, quien estuvo detrás del negocio del Parque La Arboleda de Girón, pero sin aparecer en los documentos, como después lo reconoció el propio Anaya en una entrevista radial. Incluso, fuentes cercanas al hoy contralor departamental y al senador Rodolfo Hernández, afirman que la negociación de ese predio en Girón, que no terminó de la mejor forma, fue el detonante para el fin de la relación comercial que tuvieron Hernández y Anaya.

El ‘renacer’ de valu en el área metropolitana

Al ser consultado por Vanguardia, Mantilla desestimó los señalamientos hechos en su contra y aseguró no tener ninguna relación con la firma Valu antes de su llegada a Floridablanca en 2018.

Pero la llegada de Valu a Floridablanca no habría sido producto de la casualidad. Tres diferentes fuentes le confirmaron a la Unidad Investigativa de Vanguardia que la firma constructora aterrizó en el municipio con el aval de la exvicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, madrina política del entonces alcalde, Héctor Mantilla. Según las fuentes, el enlace para que esta situación se diera, fue el exsenador conservador, Jorge Hernando Pedraza, hombre de confianza de la exvicepresidenta (uno de los principales promotores de su campaña presidencial). Pedraza habría sido el encargado de buscar a Valu, firma con raíz boyacense, departamento del cual es oriundo el excongresista conservador.

Según registros en la plataforma Secop, de conformación de la Unión Temporal VIPVIS Floridablanca, suscrito en marzo del 2018, por Julio César González, director (e) del BIF y la constructora Valu, el Banco Inmobiliario se compromete a poner los lotes y $950 millones en la conformación del consorcio temporal, mientras que Valu se encarga de la construcción y venta de los apartamentos VIP y VIS. El contrato no tiene fecha de vencimiento y dicta que el BIF solo tendrá el 5% de participación en la sociedad, mientras que la constructora es la socia mayoritaria de la Unión Temporal con el 95%.

Aunque reconoció que existieron varios inconvenientes en la construcción de Villa Renacer debido a la pandemia, el paro y la escasez de suministros, el director del BIF, Julio César González afirmó que el proyecto habitacional ha cumplido con lo pactado en la Unión Temporal y aseguró, sobre las familias afectadas en Bella Vista que no accedieron a este proyecto, que el inconveniente fue que no estuvieron cobijadas por el programa ‘Mi Casa Ya’ del Ministerio de Vivienda.

Habla el invisbu

Andrés Barragán, actual director del Invisbu, le aseguró a Vanguardia que adelanta junto con la Personería y la Contraloría municipal una serie de acciones para dar una solución definitiva a las familias afectadas en Norte Club Tiburones II.

El funcionario aseguró que ya se firmó un otrosí al contrato de Unión Temporal en el que Valu se compromete a gestionar y realizar las obras necesarias en ese sector de la ciudad para avanzar. Así mismo, Barragán afirmó que en diciembre ya estarán construidas las 15 torres del proyecto habitacional y a más tardar en febrero del 2023 se tendrían escriturados los 300 apartamentos.

“Hemos tenido una serie de complicaciones con la ejecución de este contrato por la pandemia y el paro del año pasado, pero no hay excusas con la comunidad del Club Tiburones II, por eso, ya firmamos un otrosí con la firma constructora en la que ellos se comprometen a construir la subestación eléctrica y el tanque de almacenamiento subterráneo. En un mes máximo dos meses ya estará la individualización de los servicios en los apartamentos. Ni la pandemia ni el paro son justificación para no entregar el proyecto el próximo mes de diciembre”, informó Barragán.

Sin embargo, el director del Invisbu también prendió las alarmas por los nuevos anuncios del Gobierno Nacional en los que señala que se acabarían los subsidios para los proyectos de vivienda en el país.

“Los 120 apartamentos que ya están escriturados no tienen ninguna dificultad, el tema es con los 180 apartamentos faltantes que no han sido escriturados y por ende no tienen aún el subsidio del Ministerio de Vivienda a través del programa ‘Mi Casa Ya’, nos toca mirar alternativas para esas familias”, agregó Andrés Barragán.

El funcionario reconoció que hubo una actualización en el costo del proyecto por lo que el valor máximo de cada una de las viviendas subió hasta $20 millones más.

Esta situación fue altamente criticada por los beneficiarios quienes afirmaron que se está violando lo pactado con la Constructora Valu.

“En la promesa de compraventa que firmamos está muy claro que el valor de la vivienda era $70 millones, ahora nos quieren cambiar las reglas del juego y colocan que los apartamentos cuestan $90 millones. Es una falta de respeto con todos nosotros”, dijo Jaime Peña, uno de los afectados que aún no ha recibido lo que le prometieron.