La historia detrás de las peleas y protestas por proyecto de megacolegio en Suaita, Santander

Un proyecto por cerca de $16 mil millones mediante el cual la Gobernación de Santander busca construir un nuevo colegio en el municipio de Suaita, fue la ‘manzana de la discordia’ que suscitó un fuerte enfrentamiento entre la administración departamental, los diputados de la oposición y los habitantes de esa población de provincia Comunera.

Además: Video: Conato de pelea en sesión descentralizada de la Asamblea departamental en Suaita, Santander

La discusión entre las partes se dio la semana pasada en el marco de la sesión descentralizada llevada a cabo por la Asamblea de Santander, en la que se pretendía realizar, en sesión plenaria, el debate de control político sobre la millonaria inversión que destinó la Gobernación de Santander a dicho municipio para la construcción de un nuevo colegio.

“El mejor colegio público que he visto en Santander está en Suaita, pero resulta que ahora al alcalde de Suaita, que es cuota de los Aguilar, ahora se le ocurrió que no bastaba con ese colegio sino que se necesitaba construir otro colegio por $16 mil millones, con unos argumentos muy incipientes como el que había deserción, cosa que no es cierta porque yo les demostré que no había deserción. Que los estudiantes salen de noche y no hay alumbrado público, cuando los estudiantes terminan clases a las 4:00 de la tarde o que la vía es súper transitada, cuando la vía termina donde comienza el colegio. Todo lo sustentaron con mentiras”, aseguró el diputado de la Alianza Verde, Ferley Sierra.

A comienzos del mes de septiembre, padres de familia, alumnos y exalumnos de los colegios públicos de Suaita y la comunidad en general decidieron salir a las calles para protestar contra el proyecto de construcción del megacolegio en el casco urbano del municipio.

Las razones de los padres de familia y exalumnos de negarse a esta obra son varias. Una de las voces más fuertes en este proceso ciudadano es la de Daniel Sáenz Mosquera, egresado de la institución en 2007 y quien actualmente es un líder campesino.

En su opinión, el proyecto “es una inversión sin proyección ni futuro”.

El diputado de Dignidad, Leonidas Gómez, afirmó que tras su visita al Lucas Caballero encontró que dicha institución cuenta con tableros electrónicos, laboratorios para realizar diferentes productos como arequipe y yogurt, y una infraestructura en buenas condiciones.

“Ese dinero debería ser invertido en otros aspectos que necesita el municipio y no hacer un colegio que no se está necesitando”, aseguró Gómez.

Lea también: ¿Por qué en Suaita, Santander, se oponen a la construcción de un megacolegio?