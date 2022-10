Los cuestionamientos y retrasos en consultoría por $10 mil millones para la Ptar de Bucaramanga

‘Caudal’ de inconsistencias

Desde hace más de 10 años, expertos, veedores y sectores ciudadanos han insistido en la necesidad de instalar una planta para trar las aguas residuales del municipio de Bucaramanga y parte de Girón, que son vertidas directamente, sin nigún tratamiento, en el río de Oro, considerado el más contaminado de la región.

Sin embargo, a pesar del paso de las diferentes administraciones, solo hasta 2020 entidades responsables del tema como la Alcaldía de Bucaramanga, la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb; y la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, Empas, emprendieron el trámite para la construcción de la Ptar.

En ese entonces la Alcaldía de Bucaramanga, la Gobernación de Santander, la Cdmb, el Acueducto Metropolitano, Empas, Esant y la Alcaldía de Girón, sostuvieron una serie de reuniones con el objetivo de suscribir un acuerdo de voluntades para solucionar ese que ahora es llamado “pendiente histórico”.

Luego de 12 reuniones y varios cambios en las resoluciones, finalmente todos los actores llegaron a un acuerdo y se disponían a firmar el convenio interadministrativo, que tendría un presupuesto de $14.679 millones, de los cuales $4 mil millones serían aportados por la Esant, $2 mil millones por el Acueducto, $4 mil millones por la Cdmb y $4.679 millones por Empas, para financiar los estudios y diseños de la Ptar. Pero el documento oficial jamás se pudo firmar debido a la intransigencia de funcionarios de la Cdmb y la Empas, que pretendían que los demás entes participantes del convenio no pudieran opinar ni intervenir en la elaboración de los pliegos de condiciones del proceso licitatorio a convocar.

“Los suscriptores del presente documento consideramos que, los actores participan en igualdad de condiciones y las resultas del contrato de consultoría deben permitir que el producto de los estudios y diseños garanticen la siguiente etapa del proyecto, (etapa de inversión), sin limitación alguna”, se lee en una carta con tono de reclamo a la Empas con la que se cerraba la posibilidad del convenio interadministrativo y varias entidades se retiraban.

La misiva estaba firmada por José Luis Acero, Viceministro de Aguas y Saneamiento Básico de la época: Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, y Mauricio Aguilar, gobernador de Santander.

Recientemente el alcalde Cárdenas hizo público su descontento por el fracaso del acuerdo de voluntades, haciendo fuertes críticas a la entidad que hoy maneja el alcantarillado.

“Este caso es único en Colombia y el mundo, en el que la empresa de servicios públicos es juez y parte. Era una de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo y había unos recursos que íbamos a cofinanciar para el diseño, pero nos condicionaron el recibo de esos recursos a que jurídicamente se reservaban la propiedad intelectual, es decir, la potestad de definir cómo realizar y llevar a cabo el proceso licitatorio como les pareciera, y por eso nos tocó decir que no entrabamos. No firmamos, y eso se quedó sin la firma del alcalde de Bucaramanga porque yo no iba a permitir que los recursos de la ciudad se manejaran de esa manera. Vamos a tener que seguir dando ese debate”, señaló el alcalde.

Lea también: Cruce de versiones entre la Alcaldía de Bucaramanga con la Empas y Cdmb por retrasos en la Ptar de Río de Oro