Nuevo choque entre Juan Carlos Cárdenas y Rodolfo Hernández por fallas en alumbrado público

Al ser consultada por esta Redacción, la excoordinadora de la oficina de Alumbrado Público de la Alcaldía de Bucaramanga, Gloria Azucena Durán, respondió que las continuas fallas actuales en el sistema no son por cuenta de las luminarias sino por la falta de personal idóneo en la administración.

“El problema del alumbrado público no solo son las luminarias, es todo el personal que han puesto allá, no es el idóneo, no saben, no compran materiales para el mantenimiento, no hay continuidad en los procesos. Lo de la ciudad inteligente no funciona para lo que ellos la compraron; están despilfarrando los recursos”, indicó la exfuncionaria, quien terció en esta controversia entre las administraciones.