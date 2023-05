Suspenden polémica licitación de vivienda rural en nueve municipios de Santander

El pasado miércoles 18 de mayo, en horas de la noche, la Secretaría de Vivienda de Santander suspendió la controvertida licitación para la construcción de vivienda rural en los municipios de Betulia, El Peñón, San Miguel, Florián, Concepción, Rionegro, Matanza, Palmar y Puente Nacional, por valor de $21.764 millones.

Según el registro del Sistema Electrónico de Contratación Pública, Secop, el proceso licitatorio fue suspendido debido a la solicitud de varios posibles oferentes interesados en participar en el proceso licitatorio que no han podido conseguir las pólizas de seguridad de sus propuestas.

“La entidad se encuentra realizando un análisis de este tipo de procesos y se encontró que el mismo no resulta atractivo para el sector asegurador del país, mismo que al no tener la obligación de suscribir los contratos de seguros con los oferentes, se niegan a expedir los amparos que son de carácter obligatorio en este tipo de procesos y una condición sine qua non para presentar propuestas”, dicta la resolución de suspensión.

En tal sentido, el gobierno departamental suspendió por cinco días hábiles la licitación pública VH-LP-23-01, para la construcción de vivienda rural en varios municipios del departamento.