Unidad Investigativa | Botadero en Girón terminó convertido en millonario proyecto de vivienda

Descuento millonario

Afectación ambiental

Fraccionamiento parcial

$130 millones costó inicialmente el lote rural que es propiedad de Fredy Anaya y el cual hoy, 13 años después, tiene un costo cercano a los $6 mil millones.

Estrategia recurrente

Negocio rentable

La participación accionaria de Fredy Anaya en el visionario proyecto que en solo una década pasó de botadero a proyecto de vivienda, no se limitó únicamente a la dación de pagos recibida por sus asesorías, por el contrario, el excontralor departamental con sus diferentes empresas aprovechó la ampliación de la capitalización de la empresa para ingresar a la composición accionaria con varias de sus firmas.

Falta de concesión

“Aunque la Empas le haya firmado el certificado de disponibilidad, la realidad es que las redes solo llegan hasta el Hotel, no hasta el predio. Y llevarlas hasta allá cuesta mucho dinero. Lo que se comenta es que por eso el señor Anaya está tan afanado de recuperar el control en la Cdmb y la Empas, para que le entreguen la concesión de agua potable y desde la Empas financiar la construcción de la red para su predio. Sin eso, no puede avanzar el proyecto”, agregó la fuente.

Segunda entrega

Presiones y componendas para recuperar el poder en la CDMB

Semanas atrás Vanguardia hizo públicas las denuncias de varios alcaldes de las provincias de Soto Norte y Guanentá, que habrían recibido invitaciones a reuniones secretas con el excontralor de Santander, Fredy Anaya, quien hizo presencia en jornadas de capacitación que organizó el ente de control para los mandatarios locales, en las que habrían recibido presiones para manipular la elección del próximo director de la Cdmb.

“Nosotros estábamos en salón donde se estaba dictando la socialización del Plan de Vigilancia y Control Fiscal para este año. Él, (Fredy Anaya) estaba en la fuente de piedras y ahí nos iba llamando uno a uno, pero antes teníamos que dejar los celulares. A mí me dijo que lo tenía que ayudar para votar por los alcaldes que él dijera para el Consejo Directivo de la Cdmb. Además dejó en claro que él era el que seguía mandando en la Contraloría, si no accedía a sus órdenes me mandaba a empapelar”, contó uno de los mandatarios a Vanguardia.

Pero las denuncias no solo llegaron de alcaldes de la provincia Soto Norte, también de mandatarios de otras subregiones del departamento.

Pocos días después del encuentro en Bucaramanga, la Contraloría General de Santander, en el marco de su socialización con los alcaldes de los municipios de las provincias de Guanentá y Comunera, Anaya también estuvo presente y habló con otros mandatarios locales.

“El lunes se repitió la misma jugada pero con los alcaldes de la provincia Guanentina y Comunera. La reunión se llevó a cabo en el Hotel Mundo Guarigua de Cajasan, en San Gil. Una camioneta negra de platón recoge a los alcaldes, le da una vuelta y los vuelve a dejar, eso para tener la conversación con cada uno de ellos. El que está dentro de esa camioneta es Fredy Anaya, pide votos para la CAS y para las elecciones locales”, detalló otra fuente a esta Redacción.

Según las denuncias, la camioneta Nissan de color negro y de placas FSL-106, en la que al parecer se movilizaba Fredy Anaya, transitó en retiradas ocasiones entre el Hotel Mundo Guarigua y la estación de servicios La Isla, en el municipio de San Gil.

Una fotografía del vehículo, conocida por Vanguardia, en la que se ve parqueado en la estación de servicio La Isla en la misma fecha, soportaría las denuncias. Este medio verificó la información y comprobó que en el Registro Único Nacional de Tránsito, la camioneta FSL-106 es propiedad del excontralor Fredy Anaya Martínez.

En esa misma fotografía se alcanza a ver junto a la camioneta de Fredy Anaya un vehículo campero amarillo de placas UDV-811 el cual es propiedad de José Alberto Rodríguez Montaña, exalcalde de Rionegro, Santander, y esposo de la actual contralora (e) departamental, Blanca Luz Clavijo.

Según varias fuentes cercanas al excontralor, este habría buscado el respaldo del senador liberal Jaime Durán para que gestionara ante el Gobierno Nacional el nombramiento de José Alberto Rodríguez como representante del Presidente de la República ante el Consejo Directivo de la Cdmb.

La silla del delegado presidencial en las directivas de la Cdmb estaría tan asegurado que ya se ha visto a los beneficiados, Anaya y su grupo político, en varias reuniones de coordinación y celebración en exclusivos restaurantes.

El voto del delegado de Presidencia encaja en los planes de Anaya para recuperar la Cdmb y la empresa de alcantarillado Empas, ya que estaría asegurando siete de los once votos del Consejo Directivo: un voto del Gobernador Mauricio Aguilar; otro de María Andrea Pimentel, una de las representantes de ONG con silla en el consejo directivo; los cuatro votos de los alcaldes con los que se ha reunido y el del representante del presidente Petro, que sería José Alberto Rodríguez.