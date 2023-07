Urgente: Procuraduría abre investigación disciplinaria contra jefe de Gobernanza, Saharay Rojas, tras audios revelados por Vanguardia

Luego de que la Unidad Investigativa de Vanguardia revelara una serie de audios de la jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, Saharay Rojas, en los cuales se le escucha presionando a secretarios de despacho y directores de institutos descentralizados, la Procuraduría le abrió investigación por presunta extralimitación de funciones.

En un fallo conocido en primicia por Vanguardia, la Procuraduría Provincial con Dependencia en Bucaramanga resolvió abrir la investigación disciplinaria además de iniciar la búsqueda del material probatorio.

La decisión del Ministerio Público se produjo luego de que esta redacción revelara un audio en el cual se le escucha a la funcionaria y 'mano derecha' del alcalde Juan Carlos Cárdenas, conversar en medio de una reunión con los funcionarios a quienes les dice que ella debe tener el control de la contratación en la administración municipal.

“Ustedes tienen cero autonomía. Ustedes no tienen autonomía y si quieren tener autonomía les pido que renuncien todos, porque no va a existir. Los recursos acá son del nivel central, las instrucciones acá son de nivel central y las tareas se hacen desde el nivel central. Todos los institutos funcionan bajo la dependencia total del nivel central, bajo la instrucción directa del señor Alcalde, a través mío”, se le escucha a la jefa de Gobernanza en un tono desafiante.

En el material auditivo también se le escucha a la funcionaria afirmar que ella ha sido quien ha manejado la coalición de Gobierno en el Concejo Municipal, razón por la cual pidió a los demás trabajadores "consentir" a los cabildantes.

“Juan Carlos Cárdenas tiene millones de cosas y por eso tiene Jefe de Gabinete, pues entonces no pueden trabajar con nosotros. Yo no funciono de esa manera. ¡Ah! que llegaron los concejales y entonces toca atenderlos, ¡claro! y ustedes saben que tenemos una coalición, ustedes saben que toca atenderlos, que toca ayudarles. Muy distinto que toque hacer lo que diga el concejal, ojo, ¡cuidado! que yo llevo cuatro años manejando la coalición, tengo toda la experiencia. No hay ningún concejal que me mande, ninguno. Son todos mis amigos, me considero cercana al Concejo de Bucaramanga, ustedes lo saben, pero las directrices que se cumplen son las del alcalde no las del concejo”, se escucha en el audio, grabado por uno de los asistentes.