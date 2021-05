Video: Así avanza la moción de censura contra Ministro de Defensa

Al cumplirse casi cuatro horas de debate de la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, por su presunta responsabilidad en las muertes y desapariciones de ciudadanos que se han dado en el marco de la protesta social desde hace un mes, las posiciones de los senadores de la oposición se han fundamentado en las denuncias hechas, pero sin pruebas concretas.

El debate arrancó con la postura del senador citante Iván Cepeda, quien sostuvo: “señor ministro, a usted hay que sancionarlo con la moción de censura por ser, a nuestro juicio, uno de los máximos responsables políticos de la cadena de asesinatos de lesa humanidad que se han presentado desde el 28 de abril”.

Para Cepeda, con las acciones lideradas por Molano y la fuerza pública, ha convertido a los jóvenes en el blanco, “convirtieron a los jóvenes en los enemigos del país... No se han cumplido los protocolos de respetar la protesta”.

Insistió en que el Ministro de la Defensa es que ha permitido el abuso de la Policía, como también en el uso de armas de fuego contra los manifestantes y de armas de impacto reducido.

“Ministro, durante estos 25 días usted es directo responsable de esta situación: ha diseñado la política bajo la cual se han cometido esas masivas violaciones; ha estigmatizado las movilizaciones pacíficas y a quienes las han promovido o participado en ellas; ha estimulado las violaciones exaltando a sus autores e incitado a la violencia; a pesar de conocer las violaciones y actuaciones criminales, ha consentido los hechos sin condenarlos y no ha dado órdenes para detenerlos”, dijo Cepeda en el debate.

Y señaló: “Usted ha elaborado y ha ido difundiendo en la opinión pública una idea de que la protesta y las movilizaciones constituyen una ‘amenaza terrorista’ y actos de ‘vandalismo’, en consonancia con lo dicho por el presidente Iván Duque, que calificó estos derechos como ‘terrorismo urbano de baja intensidad’”.

En el mismo sentido se pronunció el senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, quien sostuvo que “el señor Ministro de la Defensa es un funcionario que desconoce y viola los derechos humanos y el DIH, un funcionario así no puede ser el responsable de la seguridad de los colombianos. Un ministro que reprime y criminaliza la protesta social en el país no puede ser ministro”.

Incluso, sostuvo que Molano se ha especializado en falsos positivos judiciales, “desde antes de ser Mindefensa se ha dedicado a acusar a personas de ser delincuentes... Ha participado en los operativos y acciones que han terminado en asesinatos y desapariciones de personas de la protesta social”.

Uno más de los citantes, el senador Armando Benedetti, cuestionó al mindefensa que se esté refiriendo en sus discursos como “enemigos”, a las personas que han participado en las manifestaciones, como también a los que han protagonizado algunos desmanes.

Para el senador y candidato presidencial Gustavo Petro, Molano es el “corresponsable del terrorismo de Estado”, que según él está pasando en el país por estos días. “No se puede convertir una manifestación en un acto de guerra. Si tienen eso en su cabeza señores generales perdieron su vida, como la perdió el ministro de Defensa. La Policía debe ser preventiva y no de guerra”.

Planteó además que él no es enemigo de la fuerza pública, “el Ejército es de la nación, no de un partido político, ni de una ideología política, no es cierto que para ser general se necesita tener el apoyo de un clan político corrupto”.

En apoyo al ministro salió el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, quien calificó todo lo que viene pasando como una campaña organizada para acabar a las fuerzas militares. “Les incomoda que haya un gobierno decente, un presidente que respeta los derechos humanos, la protesta social que es constitucional y legal... el vandalismo, los infiltrados, son ilegítimos”.

Además le pidió a la oposición que “no incendien más al país” y reclamó que se sepa quién dio la orden para hacer los bloqueos, “así como dicen quién dio las órdenes de los operativos, preguntó quién dio la orden de los bloqueos? Los bloqueos no son un derecho, los bloqueos es una violación a los derechos. Éstos son delitos de lesa humanidad”.

El senador liberal Luis Fernando Velasco, señaló que no se debe justificar la violencia que ha pasado ni de uno ni de otro lado, “hagamos un pacto social por la vida”. Sin embargo sí pidió que Molano se margine del cargo.

Desde el conservatismo, la senadora Esperanza Andrade pidió que también se escuche a las víctimas de la Policía, en especial a las mujeres policías que han sido agredidas sexualmente. “Rechazamos abiertamente los actos vandálicos que delincuentes realizan contra los bienes públicos y privados, los bloqueos injustificados en las carreteras que hoy amenaza la salud, la seguridad alimentaria y la vida económica del país”, señaló.

Las víctimas

Durante el debate de la moción de censura al ministro de la Defensa, Diego Molano, que se cumple en la plenaria del Senado, hablaron algunas de las víctimas que han quedado por el abuso de la fuerza pública en las manifestaciones.

La intervención de las mismas fue solicitada por el senador citante de la moción, Iván Cepeda, sin embargo desde el uribismo, el senador Ernesto Macías se opuso a que se diera la palabra al grupo de personas, por considerar que no se estaba representando a todos los sectores de las personas que han salido afectadas en medio de las manifestaciones. Al final, la plenaria por amplia mayoría permitió que se pudieran dirigir al país.

La primera que habló fue la señora Milena Meneses, la mamá del joven Santiago Murillo, quien falleció en Ibagué víctima de un disparo de parte de un oficial de la Policía, quien ya está detenido. La señora, en una sentida intervención, pidió que se haga justicia por la muerte de su hijo para que no quede impune.

Por su parte Sidsy Uribe, hermana de Lucas Villa, el estudiante que murió víctima de varios disparos en Pereira, sostuvo: “Señor Diego Molano ha respondido de manera hostil para con un pueblo que hace uso de las herramientas para pronunciarse, desconoce la protesta pacífica...a nuestro hermano lo mataron muchas personas, fue asesinado en el marco de sus órdenes”.

También tomó la palabra el joven Juan Fonseca, quien perdió su ojo derecho luego de que un agente del Esmad le disparó a su rostro. En medio de lágrimas y de un sentido relato, Fonseca aseguró que no sólo está el dolor físico por lo que le pasó, sino el dolor emocional y mental que queda para cuando se hace la protesta ciudadana.