Video: Liberales y la U apoyaron los tres primeros artículos de la reforma a la salud

En la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se inició el debate de la reforma a la salud que presentó el Gobierno Nacional, y que ahora contará con la presencia del ministro Guillermo Jaramillo y no de Carolina Corcho.

En la primera votación, los miembros de los partidos Liberal y la U aprobaron los primeros tres artículos del documento, pese a que César Gaviria y Dilian Francisca Toro habían anunciado que sus colectividades no respaldarían la iniciativa.

El debate en esta célula legislativa se produjo luego de que en la mañana de este jueves el presidente Agmeth Escaf propusiera la creación de una comisión accidental para que analizaran 450 nuevas proposiciones para el articulado.

Esta estuvo conformada por Martha Alfonso (Alianza Verde), Héctor Chaparro (Partido Liberal), María Eugenia Lopera (Partido Liberal), Alexander Quevedo (Partido Conservador), Alfredo Mondragón (Pacto Histórico), Camilo Ávila (Partido de la U), Germán Gómez (Partido Comunes) y Juan Carlos Vargas (curul de paz).

La polémica giró entorno al poco tiempo que tuvieron los congresistas para estudiar las más de 400 proposiciones en tan solo tres horas. Incluso los gremios de las EPS se pronunciaron y dijeron que no era viable.

Con nuevo Ministro

El debate se produce luego de que hace dos semanas la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobara la ponencia positiva que presentaron los delegados de esta célula legislativa.

De igual forma, el articulado ya no cuenta con Carolina Corcho como ministra de Salud debido a que el presidente Gustavo Petro decidió retirarla del cargo luego de que las bancadas liberal, conservadora y la U confirmaran que no apoyarían el documento porque no se tuvieron en cuenta en la ponencia las "líneas gruesas".

Incluso el expresidente y líder natural del Partido Liberal, César Gaviria, calificó a Corcho como la principal "interferencia" para que el Alto Gobierno tuviera en cuenta las proposiciones que se presentaron.

Entre tanto, la bancada del conservatismo, en cabeza del senador Efraín Cepeda, se retiró del oficialismo y se declaró tolda en independencia al Gobierno de Gustavo Petro.

Sin embargo, los ánimos con el nuevo ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, son diferentes. Fuentes consultadas por Vanguardia calificaron al funcionario como "más conciliador" y señalaron que el ministro ha escuchado las inquietudes de las bancadas.

En la U, por ejemplo, Dilian Francisca Toro ya se reunió con él y con el también ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y al parecer ya no se declararán en independencia u oposición al gobierno del Pacto Histórico.