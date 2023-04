Desde el pasado lunes, comunidades organizadas del municipio de Yondó (Antioquia) iniciaron protestas en Campo Casabe y bloqueos en el puente Guillermo Gaviria, el cual comunica a este municipio con Barrancabermeja, para impedir el paso de vehículos y trabajadores que laboran en campos petroleros del municipio antioqueño.

La protesta se mantiene por parte de los manifestantes, quienes insisten en exigir la contratación de mano de obra local, bienes y servicios y el aumento de la inversión social en el territorio.

“Nos han violado los derechos en empleabilidad, la parte ambiental, sociales y también tenemos muchos profesionales en esta región en donde no se les permite la participación, donde los salarios no son convencionales y vemos que Ecopetrol desconoce los derechos de participación, aquí no hay becas, prácticas, nos tienen excluidos y vamos a seguir el paro hasta que no haya una responsabilidad de dar solución al conflicto”, dijo Gabriel Sepúlveda, líder de la protesta.

Al cierre de esta edición, líderes de la protesta y representantes de Ecopetrol se reunían para dialogar sobre los aspectos exigidos y entregar el pliego de peticiones, mientras que los bloqueos continuaban.

Cancelarían 16 contratos

Ecopetrol informó que, como consecuencia de los bloqueos, se ha afectado la producción del Campo Petrolero Casabe, por lo que se debió tramitar la cancelación de dieciséis contratos en los que laboraban 502 personas, “en su gran mayoría de mano de obra local”.

“Nos hemos visto obligados a iniciar la suspensión de los contratos; inicialmente hemos empezado con 16 que afectan a las familias de más de quinientos trabajadores en este municipio que desde ayer no han podido cumplir con sus obligaciones laborales”, dijo Luz Milda Rueda, gerente del Río de Ecopetrol.

La funcionaria agregó que la empresa ha mostrado su disponibilidad para dialogar con las comunidades., “Hacemos un llamado para lograr la normalización de las actividades e invitarlos a que participen en un diálogo constructivo que nos permita avanzar en la normalización de las operaciones”, indicó.

Frente a las quejas de las comunidades, Ecopetrol resaltó que para el 2022, realizó la contratación de bienes y servicios por $21.5 millones con proveedores oriundos de Yondó, “siendo las principales líneas contratadas las de obras, vías, movimientos de tierra, obras integrales, recuperaciones ambientales, mantenimiento de sistemas, transporte terrestre de personas, entre otros”.

Así mismo, la empresa informó que en Campo Casabe laboran 1.242 trabajadores de empresas contratistas, de los cuales 876 corresponden a mano de obra local no calificada y 366 trabajadores de mano de obra calificada, de los cuales el 69 % es local.