$!Día Mundial de los Videojuegos: datos y tendencias de una cultura

Pero hasta la década de los años 70 nace la era dorada de los videojuegos, que alcanzaron récord de ventas en distintos países del mundo cuya evolución y fanatismo no han parado hasta hoy.

De allí surgieron otros juegos como el llamado OXO, el Tennis for Two o el también famoso “Spacewar”.

2008: un año épico

La costumbre de celebrar el día del gamer o día de los videojuegos comenzó en 2008, cuando las revistas de videojuegos de Axel Springer: PlayManía, Hobby Consolas y PC Manía, decidieron festejar la fecha.

Este fue un año muy fuerte para la industria. Con PlayStation 3 y Xbox 360 en el mercado, ese año llegaron títulos históricos como Grand Theft Auto IV, Gears of War 2, Fallout 3, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Naruto: Ultimate Ninja Storm y Dead Space.