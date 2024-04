Juan Palau estrena ‘Diabla’, al mejor estilo del reguetón para el 'perreo'

Juan Palau es un cantante colombiano de 30 años, que ha cimentado el camino de la fama en los últimos años como cantante revelación del género urbano.

La nueva canción de Juan Palau evoca los sonidos del reggaetón de los años 2000. Suministrada / VANGUARDIA

El joven artista bogotano Juan Palau sigue estrenando música, esta vez de la mano de su nueva canción ‘Diabla’, la tercera del año que llega con el fuego de los chanteos característicos de su propuesta y con el reguetón a poca luz, dignos de los party y jangueos del género.

Palau, quien ha sido una de las figuras representativas del movimiento del reggaetón en la ciudad de Bogotá, desde que este empezó a apoderarse de los colegios y fiestas de Prom, sigue demostrando su influencia urbana con la presencia de elementos originarios del género en sus producciones musicales.

‘Diabla’, producida en Medellín, con un combo que no falla, de la mano de Mauro Dembow, F-Ech, Tommy Navia, Alex The Big Pieces, Jhon El Intocable y el mismo Palau, se adentra en un universo moldeado por la cultura y beats de la vieja escuela del reguetón, que siguen apoderandóse de los movimientos y contagian para no dejar de bailar.

Juan Palau lanzó 'Diabla', una canción para 'perrear' hasta el piso. Suministrada / VANGUARDIA

Este nuevo lanzamiento llega a la discografía de Juan Palau después de iniciar el 2024 con ‘Tóxica’ y ‘Válhalla’, canciones que han ido develando el camino de su nueva etapa musical donde predominan los sonidos urbanos desde un matiz underground y la nostalgia influenciada por características de las grandes estrellas urbanas a nivel mundial.

El videoclip filmado en la ciudad de Medellín, fue dirigido por A.Reyes y crea el entorno de la canción con elementos y emociones que rememoran las fiestas de los años 2.000, donde la música y el parche de amigos eran los protagonistas, para pasarla bien y dejarse llevar por el ambiente.

La colorización y tratamiento del clip es el relator de esta historia que inicia con el disco pirata de Palau y acentúa la estética del artista.

El artista de 30 años sigue demostrando su amor por el arte y posicionando su carrera en la pantalla grande en el espectro cinematográfico a nivel nacional e internacional.

El también actor acaba de terminar grabaciones de su segunda película donde dará vida a un personaje con un trasfondo muy diferente a los papeles ya conocidos anteriormente de él, en los que se destacan la serie mundial ‘La Reina Del Flow’ y su primer protagónico en el film centroamericano ‘Vicente Mozo’, que acaba de ser estrenado en cartelera para Orlando, Florida.