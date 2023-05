$!10 pueblos de ensueño en Europa

Castle Combe, Inglaterra

Castle Combe es un pueblo inglés por excelencia situado en el condado suroccidental de Wiltshire. Aquí no se han construido edificios nuevos desde el siglo XVII, por lo que el pueblo está muy bien conservado con casitas de piedra de Cotswold y antiguos pubs e iglesias. Si quieres conocer el sabor auténtico del pueblo, haga una parada para tomar el té de la tarde en The Old Rectory Pop Up Tearoom.

Arosa, Suiza

Esta ciudad relativamente pequeña de los Alpes suizos es una de las favoritas de la familia real inglesa. La mayoría de los viajeros centran sus esfuerzos en las grandes ciudades de Suiza, como Lucerna y Zúrich. Pero si lo que busca son pequeños pueblos secretos de Europa, en Arosa encontrarás justo eso.

Bergen, Noruega

Bergen es posiblemente la ciudad más encantadora y pintoresca de Noruega. Situada en la costa oeste del país, Bergen se fundó antes del año 1070 d.C . Hoy en día, la ciudad conserva todo su encanto original, además de algunos añadidos modernos. Es un buen lugar para visitar antes de embarcarse en una excursión por las tierras de los fiordos noruegos.

Ronda, España

Uno de los aspectos más destacados de los viajes por Andalucía es la interminable oferta de pueblos blancos, llamados así por el color uniforme de sus casas.

Aunque son muchos los que exhiben la arquitectura morisca y las calles laberínticas que definen la región, Ronda tiene algo muy especial: su ubicación. Situada en lo alto de las montañas, al borde de un acantilado de más de 100 metros, las vistas del valle son impresionantes y los tres puentes que cruzan el cañón son obras de ingeniería alucinantes.