Rousseff advierte que no va a caer

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, recalcó en una entrevista divulgada por el diario Folha de Sao Paulo que no existen motivos para que la destituyan, por lo que no tiene miedo de caer.

La aprobación de la Presidenta se desplomó hasta el 9% y marcó su nivel más bajo desde que asumió su primer mandato el 1 de enero de 2011, según una reciente encuesta. (Foto: AFP / VANGUARDIA LIBERAL)

“No voy a caer. No voy, no voy. Eso es fácil, es lucha política. Las personas caen cuando están dispuestas a caer y yo no lo estoy. No hay base para ello”, advirtió la jefa de Estado, quien asumió su segundo mandato el pasado 1 de enero.

En los últimos meses, algunos sectores minoritarios de la oposición han barajado la posibilidad de exigir un juicio con miras a la destitución de Rousseff a raíz del los casos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras por el que son investigados medio centenar de políticos.

“Si hay una cosa a la que no le tengo miedo es a eso (a la destitución). No cuentes con que me vaya a poner nerviosa, con miedo. No me atemorizan”, subrayó la Gobernante.

Rousseff acusó a ciertos sectores de la oposición de ser “un tanto golpistas” y recordó que para “tirar” a un presidente, “hay que explicar por qué lo van a tirar”.