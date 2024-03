La Mesa de la Unidad Democrática criticó la "feroz persecución política e ideológica" contra la destituida diputada, que no podrá participar en las elecciones legislativas. "En Venezuela no hay autonomía de poderes", dijo la MUD.

Oposición venezolana criticó "absurda y atroz" inhabilitación del chavismo a Machado (Foto: ARCHIVO/VANGUARDIALIBERAL)

La alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) calificó el martes de "absurda y atroz" la inhabilitación ordenada por la Contraloría General sobre la dirigente María Corina Machado para ejercer cargos políticos durante un año.



"Que esta medida absurda y atroz contra Machado sea un grito que ratifique al mundo entero que en Venezuela no hay autonomía de poderes, que la administración de Justicia y hasta el aparato administrativo del Estado es utilizado para la persecución política e ideológica", afirmó el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba en un comunicado.



La alianza opositora manifestó así su condena y repudio a lo que considera una "persecución feroz", "agresión artera" y "cobarde inhabilitación" en contra de Machado que hasta hoy figuraba como potencial candidata a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre.



"Estas medidas no son sino expresión del reconocimiento por parte del gobierno de un hecho claro: el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no tiene cómo ni con qué derrotar a María Corina Machado en elecciones", indica el texto en el que se cita a Torrealba.



Para la coalición opositora, la medida de la Contraloría General "es una más de las tantas agresiones con que este régimen misógino ha pretendido linchar a esta valiente dirigente democrática".



El comunicado finaliza asegurando que "ninguna agresión, ninguna provocación" logrará desviar a la MUD del camino hacia los comicios legislativos.



El dos veces candidato presidencial Henrique Capriles se solidarizó con su compañera dentro de la alianza a través de su cuenta en la red social Twitter.



"Todo nuestro apoyo a nuestra Dip @MariaCorinaYA Los venezolanos le daremos a la cúpula corrupta del Gobierno una lección histórica el #6D", escribió.



El coordinador nacional encargado del partido opositor Voluntad Popular, Freddy Guevara, también utilizó esta vía para mostrar su apoyo a Machado



"Todo nuestro apoyo y solidaridad con @MariaCorinaYA ante esta nueva arremetida del régimen #Venezuela #DDHH", publicó.



"Inhabilitación política es una aberración jurídica que quiere vulnerar la Voluntad Popular ¡No nos van a doblegar!", escribió poco después en su cuenta.



La Contraloría General de Venezuela anunció el martes la inhabilitación de Machado para ejercer cualquier cargo público durante un año basándose en la Ley Contra la Corrupción.

La misma política facilitó la decisión de la contraloría a través de su Twitter, un texto en el que se puede ver que el contralor general, Manuel Galindo, impuso esta sanción que la inhabilita para ejercer cualquier cargo político durante una año de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley Contra la Corrupción.



Machado tuvo acta de diputada para el actual período parlamentario hasta marzo de 2014, cuando el presidente del Parlamento, el oficialista Diosdado Cabello, la acusó de violar la Constitución al aceptar ser representante alterna de Panamá ante la Organización de Estados Americanos.