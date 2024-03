Unos 70 sismos de entre tres y 6,7 grados de magnitud en la escala abierta de Richter sobresaltaron hoy a miles de chilenos en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y metropolitana de Santiago, una jornada con la mayor cantidad de réplicas desde el terremoto de 8,4 grados y posterior tsunami del pasado miércoles.

Unos 70 sismos sacudieron este martes la zona centro y norte de Chile (Foto: Archivo / VANGUARDIA LIBERAL)

Del casi centenar de temblores que se registraron este lunes, cuatro de ellos se destacaron por su gran magnitud y su duración los que causaron gran inquietud especialmente en los habitantes de los edificios de altura.



El primer temblor fuerte que despertó a los chilenos, se registró a las 02:39 horas (05:39 GMT), con una magnitud de 6,2 grados y su epicentro se situó a 27 kilómetros al noroeste de Los Vilos, según informó el Centro Nacional de Sismología de la Universidad de Chile.



Al mediodía, a las 12:37 horas (15:37 GMT), cuando los habitantes del país austral se aprestaban a degustar su almuerzo, este fue interrumpido por un movimiento telúrico de 6,0 grados cuyo hipocentro se localizó 45 kilómetros al noroeste de Canela Baja, cerca de la Cordillera de Los Andes.



Los que pensaban hacer sobremesa se vieron alterados por un fuerte sismo de 6,7 grados y de duración prolongada. A las 14:39 horas (17:39 GMT) la madre naturaleza volvía a recordar que aún no se "tranquilizaba".



Es más, si alguien pensó que a la hora del té, podría haber degustado este brebaje, fue mala idea ya que un nuevo temblor de tierra estremeció a parte de Chile y asustó de sobremanera a los extranjeros residentes que cada vez son más en el país austral.



De una magnitud de 6,0 grados Richter, el sismo se registró a las 16:56 horas (19:56 GMT), colocando una cuota de incertidumbre para las horas que se avecinan.



La jornada de este lunes ha sido "prodiga" en fenómenos telúricos y algunos expertos se han atrevido a pronosticar en medios de comunicación que la "gran réplica" del terremoto del pasado miércoles, aún no se ha vivido.



Según el último reporte entregado por la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), el número de muertos por el terremoto y posterior tsunami asciende a trece; a 9.061 damnificados, mientras hay 3.931 viviendas con daño menores habitables, unas 1.280 con daños mayores no habitables y 656 destruidas.



Según fuentes oficiales, desde el pasado miércoles se han registrado más de 500 réplicas en la zona afectada por el sismo.



En esta jornada, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, anunció nuevas medidas a favor de los afectados por el terremoto que consistirán en una serie de bonos asignados a través del gabinete económico de emergencia.



Entre dichos bonos, la mandataria destaca uno "de enseres", de un millón de pesos (unos 1.470 dólares) a quienes perdieron todos sus bienes, y de 500.000 pesos para aquellos que perdieron parte de sus cosas, indicó Bachelet tras encabezar una reunión del comité político de su gobierno en La Moneda, la sede de Gobierno.



En tanto, el gabinete económico está desarrollando una ficha de fomento productivo para favorecer a las personas que perdieron sus negocios o emprendimientos, para definir a qué familia le corresponde cada tipo de beneficio.



También la presidenta señaló que una comisión está evaluando los graves daños en el puerto de Coquimbo.