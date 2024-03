Medio Oriente fue el destino elegido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para realizar su primera gira internacional, sin embargo, fue su esposa. Melania Trump, quien se robó la atención.

¿Por qué Melania Trump causó polémica por su visita al Medio Oriente? (Foto: EFE /VANGUARDIA LIBERAL)

La controversia comenzó el pasado 20 de mayo cuando comenzó la gira en Arabia Saudita. Al bajar del avión presidencial se vio a la Primera Dama sin hiyab o velo que culturalmente deben usar las mujeres en este país árabe, a pesar de comentarios de hace dos años del ahora mandatario criticando por esta misma decisión a la entonces Primera Dama Michelle Obama.

“Mucha gente dijo que era maravilloso que la señora Obama se negara a usar pañuelo en Arabia Saudita, pero fue un insulto. Tenemos bastantes enemigos”, trinó Trump el 29 de enero de 2015.

A pesar de la controversia suscitada, Melania y Michelle no han sido la únicas visitantes en no vestir el velo. La primera ministra británica Theresa May, la Canciller alemana Ángela Merkel y hasta Hillary Clinton son unos de los ejemplos.

“Cuando el presidente Obama y Michelle fueron a Israel, acribillaste a Michelle por no llevar un hiyab. Melania tampoco lo hizo. ¡Hipócrita!”

“Obama no debería haber hecho reverencia, pero Trump puede. Michelle debió haber usado un hiyab, pero Melania e Ivanka no lo tienen que hacer”.

A algunos les queda la duda si Melania se reveló ante la voluntad de Trump, los asesores sugirieron que no llevara el velo o, simplemente, no le dieron importancia al asunto.

Pero la historia con Melania no acaba ahí. Este lunes 22 de mayo la pareja presidencial pisó suelo israelí y en su llegada al aeropuerto de Tel Aviv, las manifestaciones de cariño se tornaron extrañas cuando el presidente quiso tomar la mano de la Melania y esta lo rechazó abofeteando su mano.

Esta acción de Melania desató la risa de muchos personas alrededor del mundo que utilizaron Twitter para burlarse del mandatario.

“Melania Trump abofeteando la mano de Cheetos ha sido lo más interesante de mi día” tuitea otra usuaria, que ante los incómodos momentos que han sido captados por las cámaras, crean más dudas acerca de los problemas matrimoniales dentro de la casa blanca.

“Quítate dedos naranjados, Melania es ahora mi espíritu animal. Si ella se divorcia de Donald, la dejo ser mi Ser superior”, afirmaba otro usuario, no muy simpatizante del presidente.

Esta no es la primera vez que Melania rechaza sostener la mano de sus esposo. En la llegada a Washington para la toma posesión como presidente y mientras bajaban del avión, la futura primera dama rechazó sostener la mano del ahora presidente Trump.