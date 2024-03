La policía tuvo que evacuar un jardín infantil en la ciudad de Darmstadt, en el centro de Alemania, después de que los educadores se percataran de que un niño había llevado una bomba de la II Guerra Mundial.

Niño llevó una bomba de la segunda guerra mundial a un Jardín Infantil (Foto: Tomada de Twitter)

Al parecer, el menor había hallado el artefacto explosivo durante un paseo por el bosque y no dudo en llevarlo al centro educativo, informó la policía del estado federado de Hesse en un comunicado.



Cuando los educadores descubrieron el "extraño objeto" en una de las estanterías del centro, alertaron de inmediato a la policía y llevaron a los niños a un parque.



Los artificieros trasladaron la bomba a un lugar seguro y peinaron el sitio en el que el menor había hallado el artefacto, pero no encontraron más explosivos.



Los niños pudieron regresar al jardín tan pronto como los artificieros se llevaron la bomba.



La policía instó a la población a informar de inmediato a las fuerzas de seguridad si se encuentran en el bosque, el campo o incluso en su propio jardín un artefacto explosivo o un objeto sospechoso de ser una bomba, al tiempo que pidió no tocarlo y alejarse del lugar.