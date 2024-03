El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que se están haciendo "grandes avances" en las conversaciones de su Gobierno con Corea del Norte.

Trump anuncia segunda cumbre con Kim Jong-un (Foto: EFE / VANGUARDIA LIBERAL )

Dijo que pronto se anunciarán los detalles de su segunda cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong-un, que probablemente no será en Singapur.



"Se están haciendo grandes avances. Hay un entusiasmo tremendo de Kim para llegar a un acuerdo", dijo Trump al reunirse en Nueva York con el presidente surcoreano, Moon Jae-in.



Trump reiteró que planea una segunda cumbre con Kim "en un futuro no muy distante", en "un lugar aún por determinar" que "probablemente no será el mismo" que en su primer encuentro, celebrado el 12 de junio en Singapur.

"Tendrá un formato similar a la que tuvimos antes", añadió Trump en referencia a la cita de Singapur, donde pasó más de cuatro horas con Kim, incluido un encuentro de 38 minutos a solas.



No obstante, dijo que no tiene "ninguna prisa", porque su equipo ha hecho ya "más avances que nadie nunca antes" en el proceso de distensión con Corea del Norte.



"La relación es muy buena; en algunos sentidos, es extraordinaria", subrayó Trump, quien prometió "ayudar" a Corea del Norte a "aprovechar su tremendo potencial económico".



Moon, por su parte, le aseguró a Trump que había logrado "avances" durante su cumbre de tres días con Kim, la semana pasada en Corea del Norte.



El presidente surcoreano consideró "enormemente significativo" que Kim se haya comprometido con la desnuclearización y dijo que el líder norcoreano le había entregado un mensaje para Trump.



"El líder Kim me expresó una férrea confianza y expectativas puestas en usted. Usted es, en efecto, la única persona que puede resolver esto", aseguró Moon a Trump.



El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, dijo hoy que planea viajar próximamente a Corea del Norte para preparar la segunda cumbre entre Trump y Kim, que según el presidente estadounidense, se producirá "bastante pronto".



Se esperaba que Moon tratara de convencer hoy a Trump de que apoyara un tratado de paz entre las dos Coreas, que siguen técnicamente en guerra, dado que Corea del Norte quiere ver avances en ese tema a cambio de ejecutar los pasos concretos que le exige la Casa Blanca para desmantelar su arsenal.



Trump y Moon también tenían previsto firmar una revisión del tratado comercial entre Estados Unidos y Corea del Norte, en una ceremonia protocolaria dado que los detalles del acuerdo se anunciaron ya el pasado marzo.