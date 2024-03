Primera ronda en Brasil

El gigante suramericano, golpeado por una crisis económica y hastiado de los escándalos de corrupción y enfrentado por la división, definirá en las urnas su futuro político.

(Foto: Tomada de Internet / VANGUARDIA LIBERAL)

Compartir

(Foto: Tomada de Internet / VANGUARDIA LIBERAL)

En el marco de un clima de polarización y tensión política y social nunca antes visto en el país, Brasil asiste expectante, el próximo 7 de octubre, a las elecciones presidenciales más atípicas en tres décadas y cuyo desenlace promete ser incierto e inquietante.

En la recta final de la campaña electoral y a la luz de las encuestas, el gigante suramericano parece transitar hacia la confrontación entre dos posturas radicales.

Por un lado, la izquierda representada en el Partido de los Trabajadores y la extrema derecha que quiere arrebatarle al PT el poder que durante 15 años ha ostentado pero ‘caído en desgracia’, tras la condena de su líder máximo el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, y la destitución en 2016 de su sucesora Dilma Rousseff.

Mientras el debate en Brasil da la impresión de ir camino al frenesí y la radicalización, los vecinos y América Latina en general siguen con atención y cierta preocupación lo que ocurre en la primera economía de la región y la sexta a nivel mundial.

En el contexto político, Brasil ha sido producto de una acumulación de crisis no resueltas, de presidentes que gobiernan sin mayorías, déficit fiscales, deuda social por la pobreza o la inseguridad, y una corrupción enquistada en lo más profundo de la Administración Pública.

Esta situación se agrava con la polarización política actual, por lo cual resulta lógico pensar, y esperar, que quién sea capaz de inaugurar una nueva era libre de escándalos de corrupción y unir a un país polarizado y golpeado por una crisis económica, será quien llegue al Palacio de Planalto, el 1 de enero de 2019.

Así las cosas, se plantea un gran desafío para los dos favoritos en contienda, el exmilitar utltraderechista Jair Bolsonaro (PSL) y el exministro Fernando Haddad del PT y pupilo de Lula, de cara a un posible balotage o segunda vuelta, el próximo 28 de octubre.

Será el escenario más probable, prevé María Eugenia Bonilla, directora del Instituto de Estudios Políticos (IEP) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab.

Según ella, Haddad y Bolsonaro serán quienes disputarán la Presidencia en segunda ronda, ya que dice que los otros tres candidatos más cercanos de un total de 13 están bastante debilitados de cara a la primera vuelta, refiriéndose al centroizquierda Ciro Gomes, el socialdemócrata Geraldo Alckmin y la ecologista evangélica Marina Silva.

Le llama la atención y le resulta curioso pero propio de la alta polarización, que los dos candidatos que puntúan sean precisamente quienes tengan las mayores tasas de rechazo ciudadano, que oscilan entre el 41% y el 45%.

Y opina que aquí ha jugado un papel fundamental la corrupción que salpica al PT por un lado y las ideas racistas, machistas y homófobas del candidato de la extrema derecha, “como estrategia para deslegitimar un proyecto político muy importante en Brasil y evitar que algunos de sus representantes con gran opción de ganar sean candidatos”.

Igualmente ve muy posible que continúe la alta fragmentación y muy poca renovación en el Parlamento, ya que también tendrá elecciones legislativas este fin de semana.

Eduardo Vior, historiador y analista internacional, explica que en Brasil se combinan los errores del último gobierno de Rousseff, que para superar la crisis que originó la baja de los precios de las commodities (materias primas), acudió a un ministro de Economía neoliberal con lo cual pavimentó el camino para la política actual y el golpe de estado parlamentario en su contra.

A esto se le suma, el gobierno de Michel Temer, vicepresidente que ocupó el lugar de Rousseff luego de maniobrar tras bastidores su destitución, y quien es muy impopular.

Temer está denunciado por corrupción y le ha restado apoyo electoral al PT, es así que creció el fenómeno Bolsonaro, un extrapolítico que aunque está en el Parlamento desde hace 27 años, ha sabido hacerse popular y aumentar su poder entre los militares por la reivindicación de la dictadura y la tortura. Además ha conquistado el apoyo de los grandes terratenientes y las iglesias pentecostales, explica el doctor en Ciencias Políticas.

“Cambio grave”

Advierte que la elección está sumamente polarizada y observa que la centro derecha prácticamente ha desaparecido y se ha volcado a la extrema derecha que encarna Bolsonaro, “lo cual es un cambio grave en la política brasileña”.

Al mismo tiempo, el izquierdista Haddad ha conseguido capitalizar en forma inmediata por lo menos el 50% de las simpatías que se atribuían a Lula antes de que fuera vetado por la justicia brasileña, está logrando movilizar el voto urbano de la clase media y del nordeste del país.

En ese orden de ideas, Vior señala que en la medida en que la línea de Lula se pueda comunicar para ampliar el espectro de alianzas, después de la primera vuelta y logre atraer a ese 14% de indecisos que determinará el resultado de la segunda vuelta, primará la hábil capacidad de Haddad de proyectarse como un candidato de amplia coalición política o por el contrario, la polarización de Bolsonaro.

Así pues, sea cual fuere el resultado, lo cierto es que será definido por una lucha de trincheras ideológicas y un electorado en Brasil, que se encuentra en una encrucijada.

Tendencia global

P ara Juan Carlos Rozo, profesor de Letras y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Houston, en Estados Unidos, lo que está pasando en Brasil, más que una radicalización de la izquierda, en realidad es una radicalización en torno a la figura de Bolsonaro, “un candidato muy conservador y ultranacionalista, que aboga por expulsar inmigrantes, con énfasis en cuestiones de raza o jerarquías de clases y restricción de derechos para las minorías pero que no es el caso de Haddad, que es de izquierda pero no tan radical”.



Lo que se aprecia aquí es una tendencia global, donde se exponen dos discursos políticos extremos y en el caso de Brasil lo más seguro es que si llega a ganar la derecha, será como respuesta a los hechos de corrupción recientes que se generaron con Lula y Rousseff.



Hasta este momento no son elecciones atípicas, excepto la radicalización, pero siguen los patrones sociopolíticos que están siguiendo los patrones electores del resto de América Latina, concluye el experto.