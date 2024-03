Conozca los rehenes latinoamericanos que continúan en manos de Hamás

Han transcurrido casi seis meses desde que Hamas llevó a cabo un ataque terrorista sorpresivo en Israel, desencadenando así un conflicto en Gaza entre este grupo extremista y las Fuerzas de Defensa de Israel.

Compartir

La guerra resultante ha cobrado miles de vidas en el territorio palestino y ha generado una crisis humanitaria en la región. En el lado israelí, cientos de familias mantienen la esperanza de reunirse con sus seres queridos secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023.

Se estima que entre los más de 100 rehenes que aún se encuentran en cautiverio, hay 12 latinoamericanos: 9 argentinos, 1 mexicano, 1 colombiano y 1 brasileño. Estas familias viven cada día con la esperanza de que tanto el grupo extremista como el Gobierno de Israel alcancen un alto el fuego que permita la liberación de los secuestrados.

Estos son los rehenes latinoamericanos que siguen en manos de Hamas, según información proporcionada a CNN en Español por la Embajada de Israel en Argentina, familiares y declaraciones públicas de las autoridades de esos países.

Argentina

Familia Bibas

La familia Bibas, que aparece en esta fotografía familiar sin fecha, fue secuestrada en Nir Oz, que fue devastada por el ataque de Hamas el 7 de octubre.

Shiri Silberman Bibas es hija de José Silberman, un argentino que fue encontrado muerto junto a su esposa, la peruana Margit Shnaider, cuyo fallecimieno fue confirmado por la Cancillería de Perú en octubre de 2023. Shiri está cautiva junto a sus dos hijos pequeños de 1 y 4 años desde el 7 de octubre.

Su familia continúa sin saber si siguen vivos o no y están desesperados por recibir una respuesta. Hamas dice que Shiri y sus dos hijos Kfir, de 1 año, y Ariel, de 4, murieron en un ataque aéreo israelí, aunque no han aportado prueba alguna. Las fuerzas israelíes dicen que están evaluando la exactitud de la afirmación de Hamas.

Lea también: Primera rehén secuestrada por Hamás cuenta escabrosos detalles sobre los abusos y torturas que sufrió por los terroristas

“Ni siquiera sabemos si nuestra familia está viva. Eso es lo más doloroso aquí”, dijo Maurice Shnaider, tío abuelo de Kfir y Ariel Bibas, en una entrevista con CNN el 20 de febrero de 2024.

Han sido meses de incertidumbre para la familia Bibas, que aguarda desesperadamente una confirmación. Mientras tanto, siguen abogando incansablemente por la liberación de sus seres queridos. Hasta el momento, ni Hamas ni el Ejército israelí han proporcionado información actualizada sobre Yarden, el padre de los niños, quien también fue secuestrado el pasado 7 de octubre.

David y Ariel Cunio

Los hermanos David y Ariel Cunio forman parte de la lista de rehenes con doble nacionalidad israelí y argentina que se cree siguen retenidos por Hamas en Gaza, según la Embajada de Israel en Argentina.

Sharon Aloni Cunio, esposa de David, contó a Anderson Cooper que ella y sus dos hijas gemelas, Yuli y Emma, fueron liberadas el año pasado durante la tregua de finales de noviembre de 2023. Sin embargo, la noticia fue agridulce ya que tuvo que dejar atrás a David.

A David lo sacaron de la habitación y Hamas le dijo que el acuerdo alcanzado con Israel consistía en devolver solo a mujeres y niños. También le dijeron que lo llevarían donde estaban recluidos los demás hombres.

“Nos quedamos allí sentados llorando y yo le rogué que no se fuera y él me dijo que tenía mucho miedo y me pidió que luchara por él”, relató.

“Hay que hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo y traerlos a casa”, afirmó, y añadió que quiere que David sepa que lucha por él. “Porque te lo mereces, te quiero y no puedo esperar a verte”.

Eitan e Iair Horn

Desde el pasado 7 de octubre, Eitan e Iair Horn, dos hermanos argentinoisraelíes, se encuentran desaparecidos cuando Hamas irrumpió en el kibutz Nir Oz, cerca de la frontera con Gaza, dijo su padre Itzik Horn, en una entrevista con CNN en Español en octubre de 2023.

“No se sabe su paradero. Los cuerpos no los encontraron entre todos los cadáveres que dejaron regados estas bestias humanas cuando entraron al kibutz y tampoco reconocieron los cuerpos en algún otro lado. En los hospitales no están, escondidos no están”, dijo Itzik Horn.

La Embajada de Israel en Argentina incluye a Eitan, de 37 años, y a Iair, de 45 años, en la lista que proporcionó a CNN en Español sobre los rehenes argentinos que se cree siguen retenidos en Gaza.

Lior Rudaeff

Lior Rudaeff, de 61 años, llegó al kibutz de Nir Yitzhak a los 8 años junto a sus padres y a su hermana. Rudaeff fue secuestrado por Hamas el 7 de octubre, según su prima Micaela Rudaeff. CNN está tratando de contactar directamente a la familia de Rudaeff.

“Ese día Lior se levantó, como todas las mañanas, para cumplir su función: proteger a toda la comunidad del kibutz. Hasta que no pudo combatir más y los terroristas de Hamas se lo llevaron”, dijo Micaela en un discurso ante la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas.

Rudaeff es miembro de la brigada de seguridad de la comunidad, según la organización Bring Our People Home.

México

Orión Hernández Radoux, de 31 años, se encontraba en el Festival Nova el 7 de octubre de 2023 cuando numerosos combatientes de Hamas lanzaron el ataque contra Israel, incluida la zona rural de cultivo, cerca de la frontera con Gaza, donde se realizaba el festival de música.

El joven francomexicano intentó huir del ataque, pero fue interceptado y secuestrado por miembros de Hamas mientras viajaba por la carretera con su novia, Shani Louk, la joven germanoisraelí de 23 años hallada muerta tras ser torturada y paseada en la parte trasera de una camioneta, según las autoridades israelíes.

Su padre, Sergio Hernández, dijo a CNN en Español en enero de este año que aún tiene la esperanza de que su hijo regrese con vida.

“Esperanza evidentemente existe, puesto que desde el 7 de octubre presumimos que está vivo porque (sus amigos) hablaron al teléfono de Orión y un terrorista o una persona de Hamas dijo que Orión estaba vivo, que lo tenían prisionero y que iba a ser usado como intercambio para fines políticos”, señaló.

Días después, el 27 de octubre, un general israelí le confirmó que tenían información de que su hijo se encontraba entre los rehenes y que estaba vivo.

Colombia

Elkana Bohbot trabajaba en el festival de música electrónica atacado por Hamas el 7 de octubre. A través de un video difundido por la organización extremista en Telegram, su esposa Rebecca González, una colombiana que vive en Israel, pudo saber que su esposo es uno de los secuestrados, pero hasta el momento no ha habido más noticias de él.

“Han sido días de dolor, de sufrimiento, de saber si está bien, si está vivo, qué paso luego del video. Cada día es vivir el infierno en vida”, dijo González en una entrevista con CNN en Español en octubre de 2023.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró en una publicación en X a finales de febrero que buscará su regreso: “Buscaré la liberación del ciudadano colombiano/israelí Elkana Bohbot. Su esposa, la colombiana Geraldyn (Rebecca) Gonzales de Bohbot, nos solicitó ayuda para lograr su liberación”, escribió Petro.¿Habrá una liberación de rehenes pronto?

Brasil

Al ciudadano Michel Nisenbaum se le considera un rehén de Hamas, tras desaparecer el 7 de octubre de 2023 cuando se inició la guerra, le dijo la Embajada de Israel en Brasilia a CNN Brasil.

A finales de noviembre de 2023, la representación diplomática de Brasil en Israel informó en Facebook que su embajador Frederico Meyer se había reunido con la hermana de Michel, a quien le prometió hacer todo lo posible por liberarlo.

Nisenbaum, de 59 años, fue “secuestrado por Hamas en la mañana del ataque del 7 de octubre, según las autoridades israelíes, cuando se dirigía a traer a su nieta, que esa noche iba a dormir con su padre”, dice la publicación. Y agrega que el contacto con Michel se perdió a las 7 a.m. y “cuando su hija intentó contactarlo a las 7:20 a.m., la llamada fue respondida por alguien que gritó en árabe: ‘Hamas’”.

La presión internacional se intensifica para que haya un acuerdo de alto al fuego que permita la liberación de más rehenes y en Tel Aviv y Jerusalén, miles de manifestantes han salido a las calles para exigir su regreso y la dimisión del Gobierno de Benjamin Netanyahu.