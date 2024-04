Chile llama a consultas a su embajador en Venezuela por palabras sobre ´El tren de Aragua´

El Gobierno chileno llamará a consultas a su embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, en protesta por unas recientes declaraciones del canciller venezolano, Yván Gil, en las que negaba la existencia de “El tren de Aragua”.

CH0 SANTIAGO 11/04/2024.- Fotografía cedida por Presidencia de Chile, del presidente Gabriel Boric durante su intervención en la ceremonia de primera piedra del nuevo edificio de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial de la Policía de Investigaciones (PDI), este jueves en Santiago (Chile). El Gobierno chileno llamará a consultas a su embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, en protesta por unas recientes declaraciones del canciller venezolano, Yván Gil, que negaba la existencia de la organización criminal transrregional "El tren de Aragua", anunció hoy el presidente chileno, Gabriel Boric. EFE/ Presidencia de Chile / NO VENTAS/ SOLO USO EDITORIAL / CREDITO OBLIGATORIO

El Gobierno chileno llamará a consultas a su embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, en protesta por unas recientes declaraciones del canciller venezolano, Yván Gil, en las que negaba la existencia de la organización criminal transrregional “El tren de Aragua”, anunció este jueves el presidente chileno, Gabriel Boric.

“He tomado la decisión de llamar a consulta a nuestro embajador en Venezuela, Jaime Gasmuri. Esta medida tiene como objeto poder recabar información detallada sobre la situación actual en el país y evaluar todas las medidas que sean necesarias para proteger los intereses y la seguridad de nuestros ciudadanos y de quienes habitan nuestra patria”, afirmó.

“Y además, acordar en conjunto e instruirle al embajador todas las acciones que sean necesarias tanto ante el Gobierno venezolano como también eventualmente ante organismos internacionales”, explicó.

🇨🇱🇻🇪 | URGENTE: El presidente chileno Boric dice que llamará a consultas a su embajador en Caracas luego de declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela sobre la organización criminal Tren De Aragua que señaló era un invento de la prensa mediática. pic.twitter.com/X4YR8nraM3 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 11, 2024

Durante una intervención en la ceremonia de primera piedra del nuevo edificio de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial de Investigaciones (PDI), el mandatario acusó, asimismo, a Venezuela de no cooperar con los países del sur como lo hace con Estados Unidos en la lucha contra la migración irregular y el crimen organizado regional.

Igualmente, subrayó que negar una realidad que considera tangible y acreditada “no es una opción”, y calificó de “irresponsables” las palabras de Gil sobre ´El tren de Aragua´, una organización que nació en las cárceles de Venezuela y que ahora tiene sus tentáculos en el norte de Chile y su capital.

“Las recientes afirmaciones irresponsables del canciller de Venezuela que desconocen la existencia del ´Tren de Aragua´, un grupo criminal conocido por sus actividades ilícitas en Chile y en toda la región de Suramérica, son profundamente preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización y también a sus familias”, afirmó.

“Y lo tomamos como un insulto también a los Estados que han sido víctimas del ´Tren de Aragua´. Esta falta de reconocimiento de una realidad que es evidente y probada no solo demuestra una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, sino que también demuestra una negativa a abordar de manera efectiva los problemas transnacionales del crimen organizado el día de hoy”, agregó.

En esta línea, Boric recordó que “el crimen organizado es una preocupación seria en todos los países de nuestra región” y por ello “tenemos que actuar unidos los diferentes gobiernos para poder enfrentarlo. Por eso la negación no sirve y no es tolerable”.

“Junto a esto nos preocupa, además, la falta de colaboración por parte del Gobierno venezolano en áreas claves relacionadas con la seguridad, como por ejemplo, la expulsión de individuos responsables de cometer delitos a nuestro país en Venezuela”, agregó antes de precisar que aunque la mayoría de los venezolanos que han huido “de la crisis que se vive en ese país” son “en su mayoría de gente honesta que busca otros destinos, que busca un mejor pasar para sus familias”.

“También (lo han hecho) algunos delincuentes que han causado mucho daño en diversos países de la región y Venezuela no está colaborando con los países del sur porque si lo hace con Estados Unidos, si acepta expulsiones de Estados Unidos a Venezuela, pero no lo está haciendo con los países del sur y no se hace responsable de esta situación”.

Boric advirtió, igualmente, que Chile se reserva, además, la posibilidad de avanzar un paso más e incluso acudir a las instancias internacionales.

Con información de EFE.