Conozca al poderoso juez que le ganó el pulso judicial a Elon Musk en Brasil

En las últimas semanas, ha habido un enfrentamiento entre el magnate tecnológico y la justicia brasileña en el contexto de una presunta campaña contra la desinformación.

Juez Alexandre de Moraes.

Alexandre de Moraes ha llevado a cabo numerosas investigaciones contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro con determinación. Ahora, en su lucha contra la desinformación en línea, este juez de la corte suprema ha encontrado otro oponente en el magnate Elon Musk.

Aunque parece serio durante las audiencias, detrás de bastidores, este magistrado de 55 años tiene fama de ser humorista. Está librando una batalla con el dueño estadounidense de X, Tesla y SpaceX.

El mes pasado, Musk, conocido por sus ideas conservadoras, amenazó con desobedecer las órdenes del magistrado de bloquear cuentas de usuarios en X, muchos de los cuales son aliados de Bolsonaro, y lo tildó de “dictador”. En respuesta, el magistrado, apodado “Xandao”, lo incluyó en una investigación por “instrumentalización criminal” de las redes sociales.

Esto llevó a la extrema derecha a exigir nuevamente la destitución del magistrado, a quien consideran un villano y símbolo de una supuesta censura y abuso del poder judicial. Sin embargo, en un Brasil polarizado, muchos también ven a este hombre, quien además preside el Tribunal Superior Electoral (TSE), como un héroe que ha protegido la democracia de los ataques del bolsonarismo contra las instituciones.

La controversia parece haberse resuelto después de que la representación en Brasil de la red social X se comprometiera a cumplir con las órdenes de la corte suprema, luego de que su propietario, Elon Musk, amenazara con desobedecer a un alto magistrado, según un documento obtenido este martes por la AFP.

El director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk.

No era el destino más previsible para este abogado constitucionalista y profesor de Derecho de la Universidad de São Paulo (USP), ascender como némesis de los conservadores. Se abrió camino en la política de la mano de organizaciones de centroderecha y derecha, y fue secretario de seguridad del Estado de São Paulo, donde se le acusó de aplicar políticas duras en la represión de movimientos sociales.

En 2017, llegó al Supremo Tribunal Federal (STF) designado por el expresidente conservador Michel Temer (2016-2018), para quien había sido ministro de Justicia.

“Aunque su carrera meteórica tiene un lado jurista, lo que lo puso en el STF, y el 99 % de su carrera es la política. Es un animal político”, dice a la AFP el experto constitucional Antonio Carlos de Freitas. Y “navega bien por varios ambientes, incluyendo las fuerzas armadas”, asegura a la AFP una funcionaria del TSE.

Durante el mandato de Bolsonaro (2019-2022), Moraes ha sido el principal problema para el expresidente, liderando una investigación sobre su presunta participación en una trama golpista para evitar el regreso al poder del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Además, Moraes investiga a Bolsonaro como presunto instigador del asalto a las sedes de poder en enero de 2023 en Brasilia por parte de sus seguidores, quienes estaban inconformes con la victoria electoral de Lula. Durante el agitado mandato de Bolsonaro, el juez también ordenó abrir investigaciones contra aliados, lo que generó una fuerte tensión con el entonces presidente, quien lo llegó a calificar de “canalla”.

“El bolsonarismo halló en Moraes un enemigo, en la medida en que le impuso las mayores derrotas en el STF”, dijo Freitas. El año pasado Bolsonaro fue inhabilitado por ocho años por mentir sobre el sistema electoral. Muchos no se sorprenden de que el supuesto plan golpista del expresidente previera la captura de Moraes, según la policía.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro trató a Moraes de ser un "canalla".

Freno a la desinformación

Moraes, cuya tesis para el puesto de profesor en Derecho Electoral en la USP se tituló ‘El nuevo populismo digital extremista’, también se volvió omnipresente durante las elecciones presidenciales de 2022, especialmente en la lucha contra la desinformación electoral. Desde entonces, ha ordenado el bloqueo de cuentas de figuras influyentes de la derecha y ultraderecha en las redes sociales, restricciones que Musk amenazó con levantar al calificarlas de “censura”.

Si la disputa se convirtiera en un enfrentamiento real —algo que muchos internautas han sugerido en broma al recordar la idea fracasada del estadounidense de pelear en una jaula con el cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg—, no sería algo tan inverosímil para el brasileño, que ya tiene experiencia en “muay thai” o boxeo tailandés.

¿Candidato a la presidencia?

No es frecuente ver a " @Alexandre” dar entrevistas o publicar en su cuenta de X, donde tiene un millón de seguidores. En cambio, recurre con frecuencia al púlpito de la corte para expresar su posición. “La libertad de expresión no equivale a la libertad para difundir odio, racismo, misoginia y homofobia. La libertad de expresión no es defender la tiranía”, afirmó.

Aunque en la cúspide del poder judicial puede permanecer legalmente hasta los 75 años, según la ley, el magistrado, casado y con tres hijos, “todavía tiene aspiraciones políticas”, según una fuente cercana citada por la AFP. Por ejemplo, “quiere ser presidente” de Brasil, aunque Moraes no ha mencionado públicamente este objetivo.