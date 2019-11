Si bien en los papeles no había un modelo de partido único como el de la URSS, en los hechos se estableció un sistema muy similar. Distintos partidos pequeños, sin un anclaje demasiado real en la sociedad, se sometían al liderazgo del SED en el marco del Frente Nacional, que no aceptaba oposición alguna ni elecciones libres.

La ocupación de las potencias occidentales sobre el oeste del país también terminó en 1949, con la formación de la República Federal de Alemania (RFA). Desde el punto de vista institucional y económico, siguió las pautas de la mayoría de los países del oeste europeo, con un sistema parlamentario con elecciones competitivas y una economía de mercado. Su capital pasó a ser la ciudad de Bonn.

Lo que no terminaba de resolverse era el estatus de Berlín. Al estar en su porción del territorio, la RDA la consideraba su capital y pretendía que las potencias capitalistas salieran de la mitad occidental, algo que no iban aceptar nunca. De hecho, sólo se fueron tras la reunificación. Berlín Oeste se incorporó a la RFA como un estado especial, cuyos ciudadanos podían presentarse a cargos públicos, pero no podían votar en las elecciones federales.

“Desde principios de la década de 1950, Alemania Oriental había intentado reforzar su frontera y criminalizar a los ciudadanos que trataban de salir del país sin el permiso del Estado. Sin embargo, Berlín Oeste, que era una pequeña isla controlada por las potencias occidentales dentro de su territorio, todavía ofrecía una salida. Las personas podían viajar a Berlín Este y luego utilizar el sistema de transporte público para huir hacia Occidente, o encontrar otra forma de cruzar de una parte de la ciudad a otra. Tanto la dirección de la RDA como la Unión Soviética vieron la presencia de Berlín Oeste como una amenaza para la continuidad del Estado socialista”, explicó David Clarke, profesor de estudios alemanes modernos de la Universidad de Cardiff, consultado por Infobae.

El 24 de junio de 1948 estalló una de las primeras grandes crisis de la Guerra Fría: el Bloqueo de Berlín. En represalia por la adopción del marco alemán como moneda de Berlín Oeste —lo que iba a fortalecer los vínculos comerciales con los estados occidentales y a perjudicar los lazos con los orientales—, la Unión Soviética bloqueó todas las vías de acceso terrestres a la ciudad.

Estados Unidos y sus socios replicaron creando un puente aéreo nunca antes visto. Durante más de un año, abastecieron a los berlineses occidentales con aviones enviando incluso más suministros de los que entraban antes por tierra. A comienzos de 1949 era evidente que el bloqueo había fracaso, y Moscú lo levantó el 12 de mayo.

El Muro