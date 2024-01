Advierten que los 1.500 presos repatriados a Colombia no podrán volver a Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, advirtió este martes 30 de enero, que los presos que sean repatriados a Colombia para que terminen de cumplir sus condenas en ese país, no podrán volver a Ecuador nunca más.

"No van a poder volver a entrar al Ecuador. Tienen prohibición de entrar al Ecuador para siempre. Ya no vamos a permitir tampoco que gente vaya a Colombia y después regresa a cometer los mismos crímenes. Ya se fue, ya no regresa", subrayó.

Consultado por la televisión Ecuavisa si el procedimiento consistirá en llevar en un autobús o en avión a los reos repatriados y dejarlos en la frontera, Noboa dijo: "Esa es la idea".

Cifró en 1.500 los reos colombianos en cárceles ecuatorianas.

Sin entrar en detalles ni anunciar fechas de acciones, Noboa apuntó: "Estamos moviendo, pues de 100 en 100 hasta acabar con la totalidad".