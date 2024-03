Al menos 10 muertos y tres heridos en operativos contra la insurgencia en Pakistán

Las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Gobernación han publicado un comunicado en el que no han precisado si los detenidos son agentes de la Policía Estatal y han destacado que es la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de que se "resuelva lo conducente y dé continuidad a la investigación, se deslinden responsabilidades, incluida la actuación policial.

El Gobierno de México "reitera su compromiso con la transparencia y legalidad en este y en todos los casos, para dar certeza a la sociedad guerrerense, a los familiares de la persona fallecida, a sus amistades, compañeras y compañeros normalistas, que las indagatorias se realizan conforme a derecho, para esclarecer los hechos", según recoge el diario mexicano 'La Jornada'.

Además ha dado más información sobre los hechos ante las versiones contradictorias publicadas por estudiantes y autoridades estatales. El Gobierno federal mexicano explica que todo ocurrió cuando se detectó una camioneta robada en un control de la Policía Estatal. "Esto motivó la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal", explica.

Lea también: Video| El barco español Open Arms, listo para zarpar con ayuda humanitaria para Gaza

"Al llegar las fuerzas de seguridad, se produjo un intercambio de disparos en el que resultó herido de gravedad un joven de 23 años identificado como Yanqui N.", quien falleció por un impacto de bala mientras era trasladado a un hospital. Además, otra persona identificada como Osiel N., de 22 años, fue puesta a disposición de las autoridades competentes.

"Posteriormente, cinco autobuses y camionetas, procedentes de la ciudad de Tixtla, llegaron a Chilpancingo, donde sus tripulantes llevaron a cabo actos de protesta, que incluyeron la quema de dos unidades de la policía estatal", relata el comunicado.

La FGR ha apuntado por su parte que ha abierto un expediente de investigación al tener "indicios suficientes sobre delitos de violación a los derechos humanos", motivo por el cual asume este caso a nivel federal.

A nivel político, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha lamentado la muerte del joven y ha destacado que según la versión oficial, los jóvenes fueron los que dispararon primero a los agentes. Así ha indicado que "debe quedar claro que no fue un acto de confrontación en una protesta".

No dispararon ningún arma

Por otra parte, el director del Centro de Defensas de las Víctimas de la Violencia, el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, ha comparecido este viernes en rueda de prensa en Tixtla junto con la madre de Yanqui Khotan Gómez Peralta en la que han presentado la autopsia del joven, que demuestra que hubo un único disparo por arma de fuego entrante y saliente del cráneo y que no dispararon ningún arma.

La madre del normalista destacó además que el informe recoge que ni el joven ni sus acompañantes dieron positivo por consumo de drogas y alcohol y también dieron negativo por rodizonato, es decir, no hallaron pólvora en su cuerpo y por tanto se concluye que no dispararon ningún arma.

Velázquez ha explicado el fallecido y otros dos compañeros habían parado a comprar tabaco cuando llegaron los policías estatales, les insultaron, golpearon y luego le dispararon en la cabeza a Gómez.

"El que se bajó a comprar huyó y a ese no lo identificaron los policías, pero me pregunto: ¿si los estudiantes se negaron a detener o dispararon, a poco le pidieron permiso para ir a comprar cigarros? Pues no", ha argumentado.

Gómez ha destacado que el detenido, Osiel Faustino Jimón Dircio, ha sido ya puesto en libertad. "Si este joven hubiera salido positivo en pólvora, no lo hubieran dejado en libertad", ha argumentado. Velázquez y la madre de Gómez han indicado además que hay tres policías estatales detenidos.

Este incidente se produce después de que el miércoles decenas de personas derribaron una de las puertas del Palacio Nacional de Ciudad de México, en el marco de las protestas por la desaparición en 2014 de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa durante unas protestas.