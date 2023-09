Alcaldesa de Texmelucan, México, se disfraza para descubrir en flagrancia a policías extorsionadores a su mando

Incluso, ella misma fue extorsionada por uno de los agentes municipales, sin que el policía pudiera reconocer que se trataba de la alcaldesa de extracción morenista.

La acción encubierta fue documentada por la edil y difundida a través de redes sociales, donde se ha vuelto viral cómo encara a los policías.

“Tuve que hacer este teatro para saber que la ciudadanía tiene toda la razón, nosotros somos un gobierno de la Cuarta Transformación, a donde a la gente no se le pide dinero y estamos para cuidar los intereses de todas y todos; nuestro gobierno se rige en no mentir, no robar y no traicionar”, reclamó.

Además, instruyó en ese momento que todas las personas involucradas en la extorsión a automovilistas “son dadas de baja, en mi gobierno no cabe la corrupción, en mi gobierno seguimos trabajando por la ciudadanía, porque la gente es la que nos pone aquí”, reclamó.

Para lograr captar a los policías extorsionadores, Norma Layón se puso una peluca, vistió ropa deportiva y pidió prestada una camioneta con placas de circulación de otro estado, para que no pudiera ser reconocida por sus propios agentes.

A la altura de la zona conocida como el Trébol, ubicado en la entrada del municipio de San Martín Texmelucan, por el lado de Tlaxcala, fue detenida por un vehículo oficial donde viajaban policías de tránsito local.

Los agentes pidieron la documentación correspondiente a la persona que conducía la camioneta, en la que iba Layón, pero el chofer señaló que había olvidado la licencia de conducir y la tarjeta de circulación en el hotel donde se hospedaba.

El policía, en lugar de infraccionar al conductor con una multa que oscila en los 6 mil 800 pesos, de inmediato pidió a la persona que se bajara del vehículo y negociaran la entrega de 3 mil 400 pesos, a cambio de que los dejaran circular.

Ante ello la presidenta municipal revela su identidad: “lo que tú estás haciendo no se le hace a la ciudadanía. ¿Y sabes qué?, estas pidiendo dinero. Soy Norma Layón y los acabo de atorar. Tuve que hacer todo este teatro para saber que la ciudadanía tiene toda la razón”.