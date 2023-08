Alerta: Edwin Arrieta murió degollado por Daniel Sancho, según autopsia

“Tenemos ya los resultados definitivos de la autopsia. Primero se pelearon, según las pruebas en el lugar (del crimen). Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor (Arrieta) se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando (Sancho) comenzó a cortarle el cuello, según los forenses”, dijo hoy en una entrevista con EFE el subdirector de la Policía tailandesa.

El alto cargo policial ya hizo, no obstante, un anuncio similar el pasado martes durante una rueda de prensa en la comisaría de Koh Phangan, la turística isla vecina a Koh Samui, en la que tuvo lugar el asesinato y descuartizamiento de Arrieta el 2 de agosto.

Entonces, Surachate dio la investigación por concluida y afirmó que Sancho había apuñalado a Arrieta en el lado izquierdo del pecho durante una pelea, si bien se desconocía la causa de la muerte, al no disponer de los resultados de la autopsia en ese momento.

Hoy, Big Joke habló de un puñetazo, y no de un apuñalamiento, y afirmó que los resultados de la autopsia son “definitivos”.

“Se ha confirmado que la causa de la muerte fue el corte en el cuello y no una puñalada en el pecho. Por lo tanto, la parte torácica ya es secundaria respecto a la causa principal de la muerte. Aunque no tengamos esa parte, el tribunal todavía puede determinar que no fue accidente”, explicó el policía.