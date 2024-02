Apostar contra la selección de Inglaterra en los principales torneos: ¿Este enfoque generará ganancias durante la Eurocopa 2024?

No obstante, también hay ciertas preocupaciones sobre el conservadurismo de Gareth Southgate en el medio campo, así como también su cierta desconfianza hacia algunos jugadores. Entonces, ¿será una buena estrategia apostar contra Inglaterra?

Inglaterra en la fase de grupos y los inconvenientes de ir siempre al favorito

Inglaterra quedó en el Grupo C donde tendrá que enfrentar a las oncenas de Eslovenia, Dinamarca y Serbia. En teoría no la tiene nada difícil y de hecho, los ingleses también son favoritos para ganar en el Grupo C con unas probabilidades de 2/5 por delante de la segunda favorita de este grupo, Dinamarca, la cual tiene una probabilidad de ganar en este grupo de 4/1.

Por otra parte, y si analizamos los datos adicionales que proporciona el servicio Legalbet.es, la opción más lógica sería apostar a Inglaterra. Sin embargo, no siempre resulta ser una estrategia eficaz ir al favorito, ya que también puede traer ciertos inconvenientes. Conozcamos cuáles son las ventajas y desventajas de apostar al favorito.

Ventaja

La ventaja principal es obviamente tener las mayores probabilidades de ganar, por lo que, en teoría, se reduce el riesgo de perder y el recurrir al factor de la suerte. También al ir al favorito, se pueden maximizar las ganancias si estas se hacen a largo plazo o por algún período predeterminado.

Desventaja

En el fútbol la teoría puede decir muchas cosas, pero en el campo de juego pueden suceder sorpresas y cuando estas se dan y son contrarias a los favoritos, vienen los “dolores de cabeza” para lo que apostaron ciegamente al favorito. Pero además de las sorpresas, en muchas ocasiones, el favorito suele sobreestimarse en muchas casas de apuestas, lo cual en la práctica puede resultar poco rentable.

Variables a tener en cuenta en la Eurocopa 2024

Como podemos observar, en la fase de grupo, la cual se estará desarrollando entre el 14 al 26 de junio, Inglaterra la tiene fácil para ganar. Sin embargo, Francia también es favorita y si bien actualmente es la segunda, el margen de diferencia de probabilidades en comparación con los ingleses es muy bajo, por lo que se puede decir que, en la práctica, tanto Inglaterra como Francia tienen las mismas posibilidades de llevarse la copa.

No debemos subestimar tampoco a la anfitriona de la Eurocopa de este año, Alemania, pues los teutones siempre han mostrado ser un contrincante difícil y para esta próxima edición, están por detrás de Inglaterra y Francia como favoritos para ganar este torneo con una probabilidad de 6/1. España y Portugal le siguen a Alemania como favoritos, aunque el caso de los españoles, luce un poco complicado dado el grupo donde quedaron: Albania, Croacia e Italia.

Así pues, si bien ir a favor de los ingleses resultará ser una buena estrategia en la fase de grupos, la cuestión se complica cuando lleguen los cuartos de final, donde los ganadores de los grupos se enfrenten para asegurar un cupo en semifinales.