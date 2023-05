Son muchas las preguntas que se hacen las personas tras conocerse que se levantó la política del título 42 en los Estados Unidos, que les permitía a las autoridades expulsar con rapidez a migrantes que estuvieran en sus fronteras terrestres como parte de las acciones de prevención en la pandemia por COVID-19. Una de esas dudas es cómo solicitar asilo en el país norteamericano.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos establece unas condiciones para las personas que deseen hacer tal petición:

1. ¿Cuándo solicitar el asilo?

Lo primero que hay que decir es que la solicitud de asilo pueden hacerla personas que estén llegando o ya se encuentren en territorio de ese país. Esta solicitud, indicaron, es independiente del estatus de inmigración de la persona y debe hacerse dentro del transcurso de un año desde la llegada al país.

Quienes presenten la petición pasado más del año desde que entraron a los Estados Unidos no serán tenidos en cuenta como elegibles, a menos que demuestren que ocurrieron circunstancias extraordinarias que le impidieron cumplir con el tiempo. Solo en ese caso se analizará si es posible una excepción.

Tenga en cuenta que le prohibirán el asilo si antes lo había solicitado y un juez de inmigración o la Junta de Apelaciones de Inmigración se lo denegó. En este caso, deberá demostrar que hubo un cambio de circunstancias que le permitan ser elegible para pedir el asilo de nuevo.

2. ¿Cómo solicitar el asilo?

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, uno de los pasos fundamentales para hacer la petición es diligenciar el formulario I-589, Solicitud de Asilo y Suspensión de Remoción. Más información sobre cómo obtener el documento puede consultarse en el sitio web www.uscis.gov.

En dicho formulario deben incluirse los datos del cónyuge y todos los hijos sin importar si están vivos, desaparecidos o muertos; si nacieron en otros países o en Estados Unidos; si son menores o mayores de 21 años; si son solteros o casados; si viven en otro lugar distinto a EE. UU.; o si son hijos adoptivos; entre otras situaciones que pueden verse en la página web mencionada.

3. ¿Puede solicitar asilo una persona que está ilegal en el país?

Este es uno de los puntos que más temor genera. Sin embargo, las autoridades migratorias estadounidenses determinan que una persona puede solicitar el asilo sin importar su estatus de inmigración. Pero ojo, esto tiene como condiciones que la persona no esté en procesos de remoción al momento de hacer la petición y que presente la misma dentro del tiempo estipulado en el punto 1 de este artículo.

Asimismo, pueden hacer la solicitud las personas que fueron condenadas por cometer un delito, siempre y cuando no haya lugar a vetos de asilo por crímenes. Lo importante es reportar con sinceridad esta información, puesto que no hacerlo podría llegar a que el caso se remita a la corte de inmigración o se impongan “posibles multas o encarcelación por haber cometido perjurio”.

4. ¿Cuánto cuesta y cuánto se demora en ser tramitada la solicitud?

Es importante tener claro que no hay una tarifa establecida para solicitar asilo. Además, que la decisión que tomen las autoridades migratorias del país norteamericano deben darse dentro de los 180 días posteriores a la fecha en que se haya presentado la petición, a menos que haya circunstancias excepcionales.

5. ¿Quiénes pueden ayudar en la solicitud?

Las personas que hagan el trámite tienen derecho a llevar un abogado o representante a la entrevista de asilo y a los procesos de inmigración ante un tribunal de inmigración. Además, desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) pueden brindar asistencia a las personas para completar el formulario I-589.

En caso de que el solicitante no hable inglés, debe llevar un intérprete que hable el idioma con fluidez, quien debe tener más de 18 años. No obstante, no pueden servir como intérpretes los abogados o representantes autorizados, los testigos que testifican en nombre del solicitante en la entrevista, ni los representantes o empleados del país del solicitante. Si la persona lleva algún documento que no esté en inglés, debe proporcionar una traducción certificada del mismo en ese idioma.

Por lo demás, es importante no salir de los Estados Unidos si aún no se ha dado una respuesta a la solicitud de asilo. Si este ya fue otorgado, la persona puede salir del país siempre y cuando obtenga un permiso para regresar, mediante un Documento de Viaje de Refugiado (RTD). Toda la información oficial sobre este proceso la encuentra en el sitio web www.uscis.gov.