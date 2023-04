“Cuando oigo a Putin no puedo ser optimista”

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, aseguró ayer en Cartagena que cuando escucha hablar al presidente ruso, Vladímir Putin, no puede ser optimista sobre el fin de la guerra en Ucrania.

“Desgraciadamente cuando oigo al presidente Putin no puedo ser optimista porque no para de decir que él tiene objetivos militares y hasta que no consiga sus objetivos militares no va a cesar de bombardear y destruir el país”, expresó Borrell a periodistas.

Borrell está de visita en Colombia donde el pasado martes participó en la conferencia internacional para impulsar el diálogo en Venezuela, luego se reunió con diversas autoridades y con representantes de la sociedad civil, y este viernes instaló en Cartagena el diálogo “América Latina, el Caribe y Europa: Recalibrar nuestra asociación estratégica”.