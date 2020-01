“Hoy en la mañana que di a conocer lo del avión presidencial, hay polémica, pero ya se tomó la decisión: se va a vender ese avión presidencial”, dijo el mandatario en el municipio de San Antonio Sinicahua, en el estado de Oaxaca, al sur de México.

“Se vende, se renta o se rifa, pero yo no me voy a subir a ese avión. No puede haber Gobierno rico con pueblo pobre”, añadió.

López Obrador subrayó que a su gobierno le está costando trabajo vender el avión, pues “no hay quien lo compre, imagínense, no lo tiene ni Donald Trump”.

“Tiene sala de juntas, restaurante, alcoba, es un palacio para los cielos, es una ofensa para el pueblo de México, por eso no sólo nos vamos a deshacer de ese avión”, apuntó el gobernante izquierdista.

Las otras alternativas que analiza el Gobierno mexicano, son venderlo a un comprador anónimo de Estados Unidos, intercambiarlo con Washington por equipo médico, ofrecerlo “en partes” a 12 empresas mexicanas y alquilarlo por horas.

“No debieron comprar este avión, ya ni los más ricos del mundo y extravagantes, ya no tienen estos aviones”, argumentó el mandatario en su conferencia matutina.

Además, la etiqueta #NoEsBroma se volvió tendencia nacional en redes sociales en México tras el anuncio de López Obrador de una posible rifa del avión presidencial a través de la Lotería Nacional, que emitiría 6 millones de boletos a 500 pesos (unos 25 dólares) cada uno.