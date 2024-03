Bajo fianza, Dani Alves fue dejado en libertad en medio de su proceso judicial por violar a una mujer

En un auto, que cuenta con el voto particular de un magistrado partidario de mantener al futbolista en prisión, la Audiencia de Barcelona permite a Alves salir de la cárcel si paga la fianza, con la obligación de entregar sus dos pasaportes -español y brasileño-, no salir de España y comparecer semanalmente ante el tribunal.

Riesgo de fuga aminorado

Uno de los tres jueces: el riesgo de fuga se refuerza

En su voto particular, el magistrado Luis Belestá expone que el "horizonte punitivo" que tenía Alves cuando entró en prisión preventiva no ha variado, puesto que las acusaciones continúan solicitando para él en sus recursos entre 9 y 12 años de cárcel.

Uno de los tres magistrados de la sala ha discrepado del criterio de la mayoría y ha emitido un voto particular en el que considera que se debería mantener a Alves en la cárcel, porque el riesgo de fuga "no solamente se han confirmado, sino que se ha reforzado" con la condena y la posibilidad de que esta aumente cuando se resuelvan los recursos.

Por ello, recuerda que Brasil no entrega a sus nacionales a otro país sin tratado de extradición y que la experiencia demuestra la "facilidad con que cualquier persona puede eludir los controles fronterizos para colocarse en situación de ignorado paradero", incluso sin pasaportes.

El voto particular aduce además que la función de los jueces quedaría "irremediablemente dañada" si no pudiera ejecutarse la sentencia, tras la "ingente" labor de investigación del caso y la "doble victimización" sufrida por la víctima, y advierte de que el futbolista no ha sido sometido a un tratamiento de rehabilitación que garantice que no vuelva a delinquir.