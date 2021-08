$!Bellido obtiene la confianza en Perú y despeja fantasma de crisis política

“Queremos gobernabilidad, no un quinquenio perdido”, resumió el diputado de Podemos Enrique Wong.

OMS: El certificado de vacunación no debe ser condición para viajar

Dura oposición

En esta dinámica no entraron los tres grupos más conservadores del hemiciclo, Fuerza Popular (fujimorista), Avanza País (ultraliberal) y Renovación Popular (extrema derecha), que en bloque negaron su apoyo.

Tenga en cuenta: Nuevo ciclo político en Perú: La izquierda de Pedro Castillo

“No tenemos confianza, la gente no tiene confianza en ustedes. No les voy a dar mi voto hasta que no haya acciones concretas en todos los campos”, indicó José Cueto, de Avanza País.

Entre los argumentos esgrimidos, se escucharon nuevamente acusaciones de la vinculación del Ejecutivo con sectores extremistas o abiertamente vinculados al terrorismo, de que su programa es “comunista” y que sus representantes son “mediocres”, responsables del alza de los precios, la caída de la cotización de la moneda y de las dificultades económicas de los peruanos.