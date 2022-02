Las hormonas que se estimulan son la oxitocina y dopamina, que generan sentimientos positivos y de unión tanto para la persona cómo para su mascota, en lo que respecta a la parte del bienestar mental, las mascotas te dan cariño, no juzgan, ni te cuestionan ni se ríen de ti, tampoco te discriminan por tu aspecto físico o por los errores que has cometido.

¿Cuáles son los beneficios de las mascotas para la salud mental?

Remedian el sentimiento de soledad

Tener una mascota en tu casa ayudará a que te sientas más seguro de ti mismo y más protegido, también te pueden ayudar a que evites estados de depresión por sentimiento de soledad, ya que su compañía estimula el contacto físico y la comunicación.

Estas mascotas pueden que no hablen, o que no te sigan la conversación, pero sabrás con total certeza, que no estarás solo en casa y que tienes compañía.

Calman la depresión

Las personas depresivas no sienten el deseo de relacionarse, cuando una persona mantiene un vínculo con una mascota, tendrá un motivo para levantarse de la cama, quizás no tendrá ganas de hacer nada, pero sabrá que deberá darle alimentos y en el caso de los perros, por ejemplo, sacarlos a la calle a pasear.

Es habitual que las personas deprimidas no se desahoguen con nadie, pero quizás si se sienten capaces de hablarle a sus mascotas.

Agrandan el sentimiento de felicidad

Las personas que adoptan animales tras compartir un rato de juegos experimentan un aumento de hormonas como la oxitocina, además se estimula la producción de serotonina y la dopamina.

Al mismo tiempo que el cortisol disminuye, todas estas hormonas te ayudarán a bajar los niveles de estrés y serán un buen antídoto contra la depresión.