Brasil se convirtió en el segundo país del mundo, después de EE.UU., en superar las 100.000 muertes por coronavirus, un dato que las autoridades locales anunciaron ayer, cinco meses después de registrar el primer fallecimiento.

Según los datos compilados por el Consejo Nacional de las Secretarías de Salud (Conass), desde el boletín divulgado el viernes se han registrado 538 muertes por COVID-19, con lo que el número de víctimas mortales subió a 100.240, mientras que los contagiados ya suman 2’988.796, con 21.732 nuevos casos confirmados.

La región de Sao Paulo, la más rica y poblada de Brasil, con cerca de 46 millones de habitantes -similar a la de Colombia o España-, continúa como epicentro de la pandemia, a pesar de que esta comienza a ceder en algunos de sus municipios.

En números totales, la región paulista, además de sobrepasar las 24.000 víctimas, tiene más de 600.000 personas contagiadas, lo que representa el 20 % y el 24 % del total de muertes y casos confirmados en todo Brasil, respectivamente.

Mientras que la región paulista camina hacia la fase de reapertura total y ya anunció que a partir de octubre los estudiantes podrán regresar a las clases presenciales en las escuelas, en regiones del sur y del centro del país la situación por el coronavirus está en pleno auge.

Cinco estados del país -Río Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais y Río Grande do Norte- registran en este momento los mayores índices de contagios y de muertes por la COVID-19.

Las sureñas Río Grande do Sul y Santa Catarina preocupan especialmente por las bajas temperaturas del invierno austral, que llevan a las personas a permanecer más tiempo en espacios cerrados que ayudan a propagar el virus.