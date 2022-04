Más de 7.000 soldados rusos muertos están almacenados en morgues y vagones de tren refrigerados en toda Ucrania, indicó al diario estadounidense ‘The Washington Post Oleksiy Arestovych, asesor del jefe de la administración presidencial de Ucrania.

“Dijeron: No creemos en tales cantidades. No tenemos este número. No estamos listos para aceptarlas”, señaló Arestovych al periódico estadounidense sobre la reacción de las autoridades rusas.

Tan solo en la ciudad de Dnipro, unos 1.500 soldados rusos muertos se encuentran en morgues, informó su teniente de alcalde Mykhailo Lysenko en el canal de televisión Current Time el 13 de abril pasado.

Dnipro es la cuarta ciudad más poblada de Ucrania y se encuentra a orillas del río Dniéper, que cruza el país de norte a sur.

Según informes ucranianos, Rusia también ha transportado miles de soldados muertos a Bielorrusia desde Ucrania para ocultar la cantidad de fallecidos entre sus filas que hay.