Cayó presunto asesino serial de EE.UU.: habría matado a 10 trabajadoras sexuales

Aunque por ahora las autoridades no lo han confirmado públicamente, sí han anunciado una conferencia de prensa en las próximas horas para dar a conocer novedades en esta investigación, que se remonta al año 2010.

El caso, que fue muy mediático en Estados Unidos, salió a la luz a raíz de la desaparición en mayo de ese año de una mujer que trabajaba como prostituta en la región de Long Island (Nueva York).

En los meses siguientes, mientras se buscaban pistas sobre su paradero, la Policía descubrió varios cadáveres en una remota zona costera cerca de donde había sido vista por última vez. Todos ellos resultaron ser de mujeres jóvenes que se prostituían.



En la zona, con el paso del tiempo, se llegaron a encontrar restos de un total de nueve mujeres (incluida la que se buscaba originalmente), un hombre y un bebé y, desde hace años, la policía considera que varios de ellos serían víctimas de un asesino en serie.

Tras años con la investigación en punto muerto, en 2020 las autoridades publicaron una fotografía de un cinturón marcado con unas iniciales que creían que podría pertenecer al presunto asesino y pidieron la colaboración ciudadana para tratar de identificarlo.

El caso ha sido objeto de varios documentales e inspiró la película “Lost Girls”, estrenada en 2020.



De acuerdo con The New York Post, el sospechoso fue identificado como Rex Heuermann, de 59 años, un arquitecto casado de Nueva York. El hombre fue arrestado después de ser comparado con el ADN, dijeron fuentes a The Post el viernes mientras la policía invadía su casa en 1st Avenue en Massapequa Park.