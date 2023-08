Cerco de la justicia a Trump: un gran jurado lo acusó por el asalto al Capitolio

Donald Trump tiene toda su energía puesta en la campaña electoral y es de momento el favorito entre los republicanos para optar a la Casa Blanca, pero cada vez está más cercado por la Justicia y la imputación de este martes por el asalto al Capitolio, la más esperada de todas, le complica sus aspiraciones.

Trump fue acusado este martes de cuatro cargos por supuestamente intentar revertir el resultado de las elecciones de noviembre de 2020, en las que perdió frente al demócrata Joe Biden, unos esfuerzos que culminaron con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Han pasado 937 días desde que aquella fecha, cuando una turba de simpatizantes del entonces presidente, animados por él, marcharon hacia la sede del Congreso y acabaron entrando a la fuerza para tratar de impedir la confirmación de Biden.

Trump había logrado hasta ahora escapar de este incidente que supone uno de los episodios más negros en la historia de Estados Unidos, que dejó 5 muertos y cerca de 140 agentes heridos, y por el que ya ha habido cientos de imputados y condenados.

Finalmente, dos años y medio después, ha llegado esta imputación. Y ya no es la primera, porque antes llegaron los cargos penales por el caso de Stormy Daniels, la actriz porno cuyo silencio presuntamente intentó comprar, y en junio le llegó la acusación más grave hasta el momento: 40 delitos por llevarse, ocultar y no querer devolver papeles clasificados que no debieron salir nunca de la casa Blanca.

Trump tiene también juicios pendientes por posibles delitos fiscales cometidos por la Organización Trump, investigaciones por asuntos relacionados con sus negocios, por agresión a mujeres o incluso por problemas con su propia familia.

Y durante su mandato fue el único presidente de EE.UU. que ha sido sometido a un juicio político (impeachment) dos veces por la Cámara de Representantes, por presionar a líderes ucranianos para investigar a Biden y por el asalto al Capitolio. En los dos resultó absuelto por el Senado.