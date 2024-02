Bucaramanga será sede de la Conferencia Global de Educación Interprofesional que por primera vez llega a Sur América

La Universidad de Santander, Udes ha sido elegida como sede de la XII Conferencia All Together Better Health (ATBH XII), evento insigne de la Confederación Mundial para la Educación Interprofesional y la Práctica Colaborativa ‘Interprofessional.Global’.

Al respecto, el profesor Champion Nyoni, presidente de Interprofessional.Global, aseguró que se trata de un hito importante, pues esta será la primera vez que el evento bianual se llevará a cabo en América del Sur. “Nuestra organización ha estado a la vanguardia de la promoción de la educación interprofesional y las prácticas colaborativas para mejorar los resultados de salud a nivel mundial. La decisión de llevar nuestra conferencia a América del Sur refleja nuestro compromiso de fomentar un diálogo verdaderamente global sobre estos temas cruciales”, destacó.