Científicos encuentran enorme océano bajo la corteza del planeta Tierra

En ese sentido, recientes hallazgos revelaron que hay un océano oculto bajo la corteza terrestre.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ‘UNEP’, anota que los océanos y mares cubren más del 70% de la superficie de la Tierra. Asimismo, regulan el clima y producen la mayoría del oxígeno que se respira.

Aunque parezca poco probable, debajo de la superficie terrestre hay un océano adicional, justamente en el interior de la Tierra, según lo reveló un estudio.

Cabe mencionar que el océano subterráneo es un océano sin nombre específico ubicado en el interior de la tierra, en ese sentido, está compuesto por agua que se encuentran atrapada en el manto y la corteza de la Tierra.

Enorme océano es descubierto bajo la corteza del planeta Tierra

“Dehydration melting at the top of the lower mantle”, es el nombre del artículo publicado en el 2014, en el cual Steave Jacobsen, científico, lideró la investigación sobre las ondas sísmicas generadas por los terremotos.

En el estudio llevado a cabo se evidenció un sorprendente mineral llamado, según los científicos, ‘ringwoodita’: una gran cantidad de agua en su interior, lo cual fue una revelación inesperada.

Frente al hallazgo, resulta extraño que el agua descubierta no se encuentre en los estados clásicos (líquido, sólido o gaseoso). Al parecer, estaría en une stado llamado cuarto estado.

El geofísico Steve Jacobsen anotó que: “La ‘ringwoodita’ es como una esponja, absorbe agua. Hay algo muy especial en la estructura cristalina de la ‘ringwoodita’ que le permite atraer hidrógeno y atrapar agua”.

Jacobsen resaltó que: “Este mineral puede contener mucha agua en las condiciones del manto profundo”.

“Creo que por fin estamos viendo pruebas de un ciclo del agua en toda la Tierra, lo que puede ayudar a explicar la gran cantidad de agua líquida que hay en la superficie de nuestro planeta habitable. Los científicos llevan décadas buscando esta agua profunda que falta”, concluyó Steve Jacobsen.

Estos descubrimientos se lograron, porque el estudio estaba analizando los terremotos y se dieron cuenta de que se estaban registrando ondas de choque que se producían debajo de la superficie de la Tierra.

Así, los científicos lograron evidenciar que el agua se encontraba atrapada en la roca llamada ‘ringwoodita’. Al parecer esta roca contiene solo un 1% de agua y el resto se encontraría debajo de la Tierra, sería un océano.

Para los investigadores es clave, que las personas conozcan y entiendan las capas de la Tierra. Sin embargo, hay interrogantes de cómo se formó y evolucionó.

Detectan alta mortandad de lobos marinos por gripe aviar en Argentina

Una epidemia de gripe aviar en la extensa costa atlántica argentina se ha cobrado la vida de un centenar de lobos marinos, informaron el martes fuentes oficiales.

“Se llevan contabilizados más de 50 ejemplares muertos a lo largo de la costa y otros tantos con sintomatología compatible con influenza aviar”, dijo la secretaría de Ambiente de la provincia de Río Negro (Patagonia, sur), en un comunicado.

Otras decenas de lobos marinos muertos fueron hallados en las costas de Necochea, al sur de Buenos Aires, y en Santa Cruz, casi en el extremo austral del continente, según el Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa).

“El número de muertes está en ascenso. No hay tratamiento veterinario para estos casos”, dijo a la AFP una fuente autorizada de la provincia rionegrina.

La mortandad se debe a “nuevos casos de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP)”, señaló el Senasa.

Las autoridades piden a la población no acercarse a las playas donde se reportan casos ni entrar en contacto con nada que pueda estar potencialmente contaminado.

En Mar del Plata, a 400 km al sur de la capital, se han reportado 25 muertes de lobos marinos, en el mayor centro turístico marítimo de verano e importante centro portuario vinculado a la pesca en alta mar.

El lobo marino es un símbolo marplatense y es tradicional la visita al puerto para verlos en las dársenas.

El litoral marítimo argentino se extiende por casi 5.000 km, entre el estuario del Río de la Plata y la Tierra del Fuego (extremo sur).