$!Cita clave en Bruselas para negociar el Brexit

El Ejecutivo comunitario subrayó ayer que el encuentro entre los dos líderes no supondrá necesariamente el fin de las negociaciones, sino que pretende desbloquear la situación para que las conversaciones puedan continuar.

El encuentro entre los dos líderes se anunció el lunes después de una conversación telefónica entre ambos, pero no se precisó entonces la fecha exacta.

No obstante, reconoció que podría llegar un momento en que habrá que “bajar el telón” y aceptar que no será posible cerrar un acuerdo.

Por su parte, el negociador de la UE, Michel Barnier, afirmó que el club comunitario “nunca sacrificará su futuro por su presente” y recalcó que el acceso al mercado único conlleva condiciones.

De esa forma se refería a las garantías de competencia, especialmente importantes para los Veintisiete, pues con ellas pretenden evitar desequilibrios que pongan en riesgo el funcionamiento del mercado único.

Y es que si el Gobierno británico decidiera proporcionar ayudas de Estado excesivas a sus empresas, sus compañías tendrían una ventaja competitiva frente a las de los Veintisiete.

En medio de la incertidumbre sobre si el acuerdo comercial llegará antes de fin de año, la Comisión Europea ya no descarta que las conversaciones prosigan en 2021, aunque sin pacto Londres y Bruselas comenzarían a comerciar desde enero con las reglas de la OMC.

Tenga en cuenta: Brexit, no futuro

“Estamos negociando un acuerdo futuro con el Reino Unido sobre la base del mandato que nos proporcionaron los Estados miembros y con el apoyo, por supuesto, del Parlamento Europeo. Si ese acuerdo no está en vigor el 1 de enero, entonces tenemos una situación de no acuerdo. No está excluido, por nuestra parte, que las negociaciones puedan continuar”, declaró el portavoz de la Comisión Europea Daniel Ferrie durante la rueda de prensa diaria de la institución.

Si bien las diferencias persisten en la negociación sobre los vínculos comerciales, el Reino Unido y los Veintisiete lograron hoy un acuerdo para que el Gobierno británico retire las polémicas cláusulas legales que le permitían violar unilateralmente el pacto con la Unión Europea sobre la frontera de Irlanda del Norte tras el Brexit.

Londres y Bruselas han llegado a un acuerdo de principios para que el llamado Protocolo para Irlanda del Norte, una de las piezas esenciales del pacto de salida de la UE que se ratificó a principios de año, esté operativo el próximo 1 de enero.

La amenaza por parte del Gobierno británico de violar ese protocolo había enturbiado en los últimos meses la negociación sobre la futura relación comercial entre ambos lados del canal de la Mancha.