Colombia es el segundo país con más retenidos irregulares en Estados Unidos

Colombia podría estar atravesando por el éxodo más grande de las últimas dos décadas comparado con cifras de la región. En un hecho sin precedentes, las autoridades fronterizas de Estados Unidos reportaron que los colombianos ocuparon el segundo lugar de personas retenidas por documentación irregular en lo que va del año.

El país fue superado solo por el indestronable México, que tuvo un total de 82.219 y siempre ha ocupado el primer lugar dada su cantidad de habitantes y su cercanía con EE.UU. Con esos datos, Colombia superó a naciones como Venezuela, Nicaragua, Guatemala y Cuba, territorios que siempre solían estar en los primeros lugares por la inestabilidad socioeconómica.

Según datos los datos de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos –conocida como CBP por sus siglas en inglés– solo durante el mes de marzo un total de 17.491 connacionales fueron retenidos en territorio estadounidense tras ser hallados de manera irregular en el país.

Ese fue el caso de Andrés, un ciudadano del oriente antioqueño que duró solo tres días viviendo en Estados Unidos luego de una larga travesía que le costó alrededor de 20 millones de pesos para él y su pareja.

En diálogo con El Colombiano, Andrés contó que compró tiquetes hacia México y desde allí atravesó la frontera persiguiendo el mal llamado sueño americano. “Fueron condiciones muy difíciles. Todo el tiempo tuvimos miedo a que nos devolvieran hasta que al final pasó. Estando en la frontera Sur, una patrulla gringa cogió a un grupo de indocumentados y nos retuvo durante menos de un día. Luego fuimos enviados otra vez a México y deportados desde allí”, contó el antioqueño que prefirió guardar su nombre bajo reserva.

Como él, Andrés conoció a decenas de colombianos que vivieron la misma travesía que él y que, finalmente, fueron devueltos con malos tratos y advertencia de no regresar. “Intenté sacar la visa dos veces y no me la dieron. Con esta deportación es casi que imposible. Nos dijeron mucho que no insistiéramos en volver”, dijo.

Pero, pese a esas advertencias explícitas del gobierno de Joe Biden de no migrar a su país, los colombianos siguen aumentando la cantidad de retenidos de manera progresiva. Según la Patrulla Fronteriza, durante enero fueron retenidos 9.000 colombianos, en febrero 13.000 y en marzo 17.491, lo que se traduce en que el mes pasado casi que duplicó el primer registro del año.

Pero el aumento es aún más evidente si se mide en años fiscales de EE.UU., los cuales van desde octubre de un año hasta septiembre del siguiente.

Cifras oficiales muestran que durante 2020 se detuvieron a unos 2.000 colombianos, en 2021 a otras 10.000, y en 2022 la cifra se elevó hasta 130.970. Ahora, en lo que va de este año fiscal, las patrullas estadounidenses han retenido a 92.000 connacionales, lo que significaría un aumento de alrededor del 28% para cuando cierre el año.

La reunión entre Petro y Biden

Así las cosas, los aumentos históricos de migrantes colombianos que llegan a EE.UU. para quedarse de manera irregular llegan en medio de los polémicos proyectos del Estado de florida para criminalizar la migración irregular y ad portas del primer cara a cara entre Biden y el presidente Gustavo Petro que tendrá la migración como uno de los ejes principales.

Hasta ahora, la Casa de Nariño ha adelantado reuniones con México y delegados estadounidenses para evaluar el trato que reciben los turistas colombianos que son inadmitidos por temor a que se queden en el país latinoamericano para cruzar la frontera. Sin embargo, se espera que Petro profundice en esos pedidos ante Biden y que, además, hable a detalle de la petición que hizo el Gobierno colombiano de eliminar la visa de turistas para el país.

Lo cierto es que esa cita de alto nivel que se desarrollará este jueves en la Casa Blanca estará presidida por estos informes que no dejan bien parado al país, pues es la primera vez que las cifras de detenidos superan a otras naciones históricamente afectadas por las políticas internas que llevan a sus ciudadanos a buscar un mejor país. ¿Le jugará eso en contra al presidente para su política interna?, eso aún está por verse.

El aumento de las cifras se da en medio de un contexto internacional cada vez más complicado para los migrantes irregulares. Según se conoció la semana pasada, la Gobernación del Estado de Florida, EE.UU., radicó un proyecto con el que pretenden que cualquiera que ayude o movilice a población indocumentada estaría incurriendo en un delito.

Sumado a eso, se prohibiría expresamente a los gobiernos locales destinar fondos para aquellas personas que no puedan acreditar un estatus legal en Estados Unidos. Por último, el proyecto también busca que los servicios de salud se vean obligados a reportar la situación migratoria de sus pacientes.