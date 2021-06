Un buque de la Armada iraní se hundió debido a un gran incendio a bordo que no pudo ser controlado frente al puerto de Jask, en el golfo de Omán. EFE / VANGUARDIA

AccuWeather recordó hoy que no ha habido otra como la temporada 2020, con récords como 30 tormentas con nombre, que obligaron a usar las letras del alfabeto griego para nombrarlas, y 12 impactos directos en territorio de Estados Unidos.

Los meteorólogos coinciden en que uno de los factores determinantes del desarrollo de la temporada será la llamada Oscilación Meridional de El Niño (ENSO en inglés), una fluctuación climática de corto plazo que está determinada por el calentamiento o enfriamiento de las aguas del Pacifico central y oriental.

El meteorólogo principal de AccuWeather, el veterano Dan Kottlowski, lo explica así: “si ENSO se inclina hacia La Niña más rápido de lo previsto, es decir si lo hace en agosto o a comienzos de septiembre, podemos tener más de 20 tormentas, pero si se mantiene neutral hasta octubre, el numero de tormentas será menor a 20”.

En Florida, que no fue muy castigada en la temporada 2020, una encuesta de la mayor asociación de automovilistas de EE.UU. reveló ayer que un 43% de su población no tiene un plan de emergencia, un 29% no piensa evacuar su casa aunque lo recomienden y un 60 % solo dejaría su vivienda si llegase un huracán de categoría 3 o más.