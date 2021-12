Cómo elegir una franquicia: consejos de los empresarios de la Academia Alex Reinhardt

Poner en marcha un proyecto de franquicia puede ser la mejor decisión empresarial que tomes en tu vida. O puede convertirse en una pesadilla. Por ejemplo, si eliges la franquicia equivocada, si no estás atento a la hora de evaluarla y no aprendes los fundamentos del emprendimiento. No te preocupes: los expertos de la Academia Alex Reinhardt, que han dirigido muchas veces negocios en franquicias de renombre mundial, están aquí para ayudarte. Hoy, los profesores de la Academia te dirán cómo elegir una franquicia, comparar varias propuestas similares y ver si puedes ganar dinero con un proyecto determinado.