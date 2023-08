Se trata de Krystal Cascetta, una oncóloga que trabajaba en el Hospital Mount Sinai, ubicado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, quien era reconocida tanto en su campo, como en su zona de influencia, como una de las mejores médicas especializadas.

Sin embargo, las autoridades la encontraron sin vida en su casa al igual que su hijo menor edad, por lo que se informó preliminarmente que, la escena indicaba que la madre asesinó a su pequeño y luego se suicidó.

“La Oficina de Investigación Criminal de la Policía del Estado de Nueva York (BCI) Somers está investigando un asesinato / suicidio en la ciudad de Somers. Una investigación preliminar reveló que aproximadamente a las 7 de la mañana, Krystal Cascetta entró en la habitación de su hijo y le disparó a su bebé y luego se disparó a sí misma. La escena es consistente con un asesinato/suicidio”, fue el reporte de las autoridades, según recoge el medio The Mirror.

Y se agrega: “la Dr. Krystal Cascetta fue un reconocido oncólogo del Hospital Mt. Sinai en la ciudad de Nueva York”. La edad y el sexo de su hijo no han sido revelados”, por lo que el que acabara con su hijo y luego terminara su vida conmociona a la región.

“Como residente, recibió el premio Pasante del Año, el premio Humanismo en Medicina y el premio Daniel Ross Gold, DO Resident Teacher of the Year”, agrega el medio citado con respecto al perfil de Cascetta.

Un jurado investigador de cargos de Arizona, Estados Unidos, acusó formalmente a Melody Felicano Johnson por intentar asesinar a su esposo, pero llamó la atención la manera en la que, según el jurado, la mujer trataba de llevar a cabo su cometido: envenenando el café que este tomaba todos los días.

De acuerdo con CNN, Roby Johnson, el esposo de la mujer, empezó a sentir un mal sabor en el café que ella le servía desde el pasado mes de marzo, cuando vivían juntos en Alemania. Pese a esto, y a que su hijo también vivía con ellos, la pareja se encontraba en proceso de divorcio, según la declaración de causa probable.

Es así como el peculiar sabor llevó a Roby Johnson, quien sirve a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, a utilizar tiras de prueba para piscinas por su sospecha de que algo extraño sucedía.

Lo que descubrió fue que la cafetera “mostraba altos niveles de cloro”, dice el documento judicial. Debido a esto, diseñó un plan para llevar a la mujer a la justicia.

Roby Johnson contó que uso varias cámaras ocultas durante muchos días para descubrir a Melody vertiendo la sustancia desconocida. Las cintas mostrarían a la mujer tomar lejía, “verterla en un recipiente y luego caminar y verterla en la cafetera”.

Asimismo, aseguró que simuló tomarse el café todos los días, haciéndole creer a la mujer que su plan no estaba funcionando, todo esto mientras esperaba que regresaran a los Estados Unidos, a la Base de la Fuerza Aérea Davis Monthan, donde dio a conocer lo sucedido.

De acuerdo con los investigadores, Roby Johnson “cree que ella estaba tratando de matarlo para cobrar beneficios por muerte”, debido al dinero que se entrega a esposas o familias por el servicio en las fuerzas armadas, entre estas la Fuerza Aérea. El jurado investigador la acusó por los cargos de intento de asesinato en primer grado, intento de cometer agresión agravada y envenenamiento de alimentos o bebidas.

Melody Johnson se declaró inocente durante la lectura de cargos de este viernes. Ahora se encuentra detenida en la cárcel del condado de Pima y se le asignó a un abogado público, mientras espera al 6 de septiembre, fecha en que quedó programada la próxima comparecencia ante el tribunal.