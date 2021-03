En una entrevista con Efe en Estambul, donde reside, Al Hariri propone “ilegitimar” las elecciones presidenciales previstas para la primavera en las zonas de Siria controladas por Damasco y repasa la evolución del país desde el estallido de la revuelta hace una década.

Al Hariri tilda la nueva Carta Magna de “gran problema”, ya que la oposición no acepta su formato, “designado para servir al poder”. Es más: aunque se acordase el mejor texto constitucional, su implementación sería imposible mientras existan el régimen y sus fuerzas de seguridad “doctrinarias”, asevera.

A su juicio, el “criminal” régimen sirio es el “denominador común” de todos los problemas de Siria: desde la violencia y los desplazamientos forzosos al terrorismo, los refugiados, el aislamiento diplomático y la reconstrucción del país tras la guerra.

“Los sirios no pueden congregarse en una mesa en presencia de este régimen y su líder, no es posible sacar a las fuerzas extranjeras ni parar los asesinatos sin la salida de Bachar al Asad. No se puede luchar contra el terrorismo y el mundo no puede restaurar su relación con el Estado sirio, ni se puede solucionar el problema de los refugiados sin deshacerse de Bachar al Asad”, afirma.

Por ello, aboga por un proceso político de pleno derecho, una nueva Carta Magna y elecciones bajo la supervisión de Naciones Unidas, y califica de “farsa” los comicios presidenciales que está previsto que tengan lugar entre abril y mayo de este año.