“Dios quiso salvar a nuestro país": Nayib Bukele se declaró ganador de las elecciones en El Salvador

En la noche del 4 de febrero, el discurso del presidente de El Salvador tuvo lugar frente al Palacio Nacional en San Salvador. Una multitud se congregó en la plaza para presenciar las palabras del mandatario, quien logró su reelección con una considerable ventaja sobre los demás contendientes presidenciales en el país.

Los seguidores del presidente aguardaron en el centro histórico de la ciudad capital desde antes de las 9:00 p.m., hora local. Esto sucedió después de que el líder político se proclamara vencedor en las elecciones y extendiera la invitación a sus partidarios para que se unieran y escucharan su discurso.

“Es el porcentaje más alto de toda la historia, es la diferencia entre el primero y segundo lugar más alta de toda la historia, no sólo hemos ganado la presidencia por segunda vez con más del 85 % de los votos, sino que hemos ganado la Asamblea legislativa con 58 de 60 diputados”, afirmó Bukele.

Nayib Bukele abordó la elección de los salvadoreños en las urnas y reafirmó que no solicita nada a las naciones extranjeras, solo exige "respeto": "tienen la obligación de mostrarnos respeto", afirmó. Aseguró que El Salvador busca establecer relaciones comerciales con todos, abrir ampliamente sus puertas, y expresó el deseo de ser amigos, aliados y socios de otros países, destacando que no aceptarán ser subordinados o lacayos.

“Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas”, declaró Bukele, subrayando la transformación de su país de ser el más inseguro del mundo a convertirse en el más seguro de todo el hemisferio occidental. El presidente cuestionó a aquellos que creen que está violando los derechos humanos, afirmando que simplemente priorizó los derechos humanos de las personas honestas por encima de los de los delincuentes.

“¿Por qué desean que nos maten, por qué no están felices de que en el país no corra la sangre que corría antes?”, expresó enérgicamente el mandatario durante su discurso, destacando que a pesar de no ser un país rico, sin petróleo, oro ni diamantes, El Salvador está bajo la atención de muchos observadores internacionales. Según el presidente, esto se debe a “porque le tienen miedo al poder del ejemplo, los salvadoreños somos dueño de un país muy pequeño, pero le hemos dado el ejemplo al mundo entero de que cualquier problema se puede arreglar si hay voluntad de hacerlo”, dijo.