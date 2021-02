“Abrí la puerta y allí estaba el papa. Él me abrazó, yo le abracé y empecé a llorar. Me rompí, me rompí por dentro en ese momento y él muy amable me decía: respire, respire”, explica Bruck, de 88 años.

Bruck cuenta que le acompañó al salón, le ofreció un dulce con la ricotta, un tipo de queso italiano, y empezaron a hablar durante casi una hora.

Francisco “me pidió perdón por todo lo que ocurrió en la Shoah (el Holocausto). Nadie me había pedido perdón directamente a mí”. “Y hablamos de los nuevos nacionalismos, de los nuevos racismos y nuevos antisemitismos, y de cómo son muy peligrosos”, relata.

“Fue él quien empezó a hablar de política, de temas que afronto en el libro, como de esa niebla negra que está avanzando. Ese negacionismo que no desaparece. Estaba muy preocupado porque piensa que el hombre nunca aprende y que a veces es casi autodestructivo”, agrega.

Sobre los recientes insultos antisemitas sufridos por la senadora italiana superviviente del Holocausto Liliana Segre, asegura que es como si los recibiese ella.

“Los siento sobre mí, como si me insultasen a mí. No hago alguna distinción, ninguna diferencia entre ella o yo. Es como si insultasen a cualquiera que ha sufrido el Holocausto. Todo lo que sucede a los demás me toca. No podemos decir que no va con nosotros. En estos tiempos no podemos decir que no sabemos. Sabemos todos, por lo que cualquier agresión o violencia me toca”.